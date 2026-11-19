DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, emitiu um alerta à população sobre a possibilidade de fortes temporais nos próximos dias. Conforme o aviso meteorológico divulgado pela administração municipal, o risco de tempestades aumenta nesta sexta-feira (20), especialmente durante os períodos da tarde e da noite, quando as instabilidades poderão ocorrer com maior intensidade.

A previsão indica a possibilidade de tempestades irregulares e pontualmente intensas em diferentes regiões do Paraná. Nesta quinta-feira (19), o risco é considerado moderado nas áreas de atenção, passando para alto na sexta-feira. O cenário exige atenção dos moradores, principalmente diante da possibilidade de ocorrências que possam comprometer a segurança da população.

Entre os fenômenos que podem acompanhar as tempestades estão raios, trovoadas, fortes rajadas de vento e queda de granizo. As condições meteorológicas também podem provocar alagamentos, queda de galhos e árvores, além de deslizamentos pontuais, oferecendo riscos tanto nas áreas urbanas quanto nas comunidades rurais.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Arapoti orienta os moradores a redobrarem os cuidados durante os períodos de instabilidade. A recomendação é evitar permanecer em áreas abertas, não buscar abrigo sob árvores e manter distância de estruturas metálicas, postes e fiações elétricas.

Outras medidas preventivas que podem contribuir para a segurança da população incluem evitar deslocamentos desnecessários durante as chuvas mais intensas, não atravessar trechos alagados e procurar abrigo em locais seguros até que as condições meteorológicas apresentem melhora.

Em situações de emergência, especialmente em ocorrências envolvendo quedas de árvores, alagamentos ou outros danos provocados pelas tempestades, a população deve acionar a Defesa Civil ou os serviços de atendimento responsáveis.

Cabe destacar que a classificação de risco não significa necessariamente que todos os municípios paranaenses serão atingidos com a mesma intensidade, considerando o caráter irregular das tempestades.

A administração municipal também reforça a importância de acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia e compartilhar as orientações preventivas, contribuindo para a segurança da comunidade.