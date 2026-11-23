DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Equipes do Governo do Paraná atuam nesta segunda-feira (23) para atender a população e solucionar os problemas causados pelas intempéries que atingiram o Estado nos últimos dias. O fim de semana foi marcado por chuvas intensas, com ventos fortes e ocorrência de granizo. Os danos provocados por eventos climáticos severos começaram na sexta-feira (20), com dois tornados registrados, um em Foz do Iguaçu, no Oeste, e outro em Manoel Ribas, na Região Central.

De acordo com o mais recente boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, além das duas cidades, os eventos provocaram estragos em outros 10 municípios. A maior parte dos casos foi de vendaval: em Cascavel, Iguatu, Londrina, Maringá, Renascença, Rolândia, Santo Antônio do Oeste, Ubiratã e Verê. Em São José dos Pinhais houve registro de chuva de granizo.

Os ventos fortes também afetaram o fornecimento de energia elétrica. No momento mais crítico do evento, foram registrados 353,8 mil desligamentos simultâneos em todo o Estado. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) já restabeleceu o fornecimento de energia para 98,7% dessas unidades consumidoras. Na manhã desta segunda-feira (23), as equipes permanecem mobilizadas para atender outras 4,6 mil unidades.

A Região Oeste concentra o maior número de desligamentos remanescentes, com 1.528 ocorrências. Na sequência, aparecem o Norte, com 1.010; Sudoeste, com 772; Leste, que reúne Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, com 676; Noroeste, com 541 e Centro-Sul, com 85 unidades consumidoras.

ÁGUA

As quedas no fornecimento de energia elétrica também comprometeram temporariamente os sistemas de captação, tratamento e distribuição de água nas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Estado. Uma força-tarefa conjunta da Copel e da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) foi mobilizada.

A operação de unidades em municípios como Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Apucarana, Londrina e cidades vizinhas foi mantida por meio de geradores de energia de grande porte para manter estações e reservatórios em funcionamento. Caminhões-pipa auxiliaram no atendimento emergencial de serviços essenciais e clientes prioritários. A situação já foi normalizada.

TORNADOS

Na sexta-feira, os moradores de Manoel Ribas e Foz do Iguaçu foram avisados com antecedência do risco de eventos extremos por meio de mensagens nos telefones celulares. Em Foz, 100 residências foram danificadas, com 388 pessoas afetadas. Em Manoel Ribas, 62 residências foram atingidas, com destelhamento total ou parcial, prejudicando 180 moradores.

Os dois tornados foram classificados como F1 na Escala Fujita, categoria que corresponde a ventos estimados entre 117 e 180 km/h, capazes de provocar destelhamentos, queda de árvores e outros danos moderados.

Na área urbana de Manoel Ribas, uma das edificações atingidas foi a do Colégio Estadual Prof. Reni Correia, que teve parte da cobertura removida pela força do vento. Uma força-tarefa garantiu o reparo total da estrutura, permitindo aos alunos retornarem normalmente às aulas nesta segunda-feira (23). A intempérie causou prejuízo à área rural de Manoel Ribas, em especial em um barracão agrícola, que teve parte da estrutura danificada.

Técnicos da Defesa Civil Estadual seguem auxiliando os municípios no preenchimento dos laudos com os registros da dimensão dos danos, bem como na avaliação dos prejuízos, informações essenciais para a publicação do decreto de Situação de Emergência.

ALERTAS

O monitoramento da Defesa Civil Estadual é realizado 24 horas por dia com apoio de meteorologistas do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A estrutura do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres acompanha as condições para o envio de alertas em caso de condições mais severas.

Para receber os alertas da Defesa Civil, é preciso efetuar um cadastro gratuito, enviando o CEP da residência por SMS para o número 40199. É também possível receber os alertas por WhatsApp. Para isso, é necessário salvar o número (61) 2034-2611 e interagir com esse contato – o cadastro pode ser feito a partir do CEP, do município ou da localização.

COPEL

A Copel, por sua vez, orienta a população a manter distância da rede elétrica danificada. Cabos rompidos, postes avariados ou qualquer situação que represente risco devem ser informados imediatamente à Companhia.

Em casos de desligamentos e emergências, os clientes podem acionar os canais de atendimento pelo aplicativo da empresa, pela linha direta 0800 51 00 116 ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973. Produtores de proteína animal e fumicultores contam ainda com atendimento prioritário por meio do Copel Agro, pelo 0800 643 7676.