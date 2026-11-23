O alerta mais grave começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59 de terça-feira. Foto: Reprodução/INMET

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná enfrenta a previsão de mais um dia de tempo severo nesta terça-feira (24). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de tempestades para diferentes regiões do estado, incluindo um aviso vermelho, considerado de grande perigo, com possibilidade de rajadas de vento superiores a 100 km/h, chuvas intensas e queda de granizo.

O alerta mais grave começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59 de terça-feira. Conforme o Inmet, as condições podem provocar acumulados de chuva superiores a 100 milímetros em um único dia, além de ventos capazes de causar danos em edificações, destelhamentos e quedas de árvores.

Entre as áreas abrangidas pelo aviso vermelho estão as regiões Centro-Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Sudeste, Centro-Sul e Centro Oriental do Paraná. A classificação não significa que todos os municípios dessas regiões estejam necessariamente sob o mesmo nível de alerta.

A previsão também indica possibilidade de interrupções no fornecimento de energia elétrica, prejuízos às plantações, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. A combinação de chuva volumosa e ventos intensos aumenta a preocupação com estruturas vulneráveis e áreas sujeitas a inundações.

Estado também está sob alertas laranja e amarelo

Além do aviso vermelho, o Inmet mantém alertas laranja e amarelo para outras áreas do Paraná.

O alerta laranja, classificado como perigo, prevê chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia, rajadas de vento de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo. Nessas condições, há risco de queda de árvores, danos em plantações, falta de energia elétrica e alagamentos.

Já o alerta amarelo, de perigo potencial, indica acumulados de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo. Apesar da menor intensidade prevista, também existe risco de transtornos pontuais.

População deve redobrar os cuidados

Diante do cenário, a orientação é acompanhar os comunicados dos órgãos meteorológicos e evitar deslocamentos desnecessários durante tempestades intensas.

Durante rajadas de vento, a população não deve procurar abrigo debaixo de árvores, estacionar veículos próximos a postes, placas de propaganda ou torres de transmissão, nem permanecer em áreas abertas expostas a descargas elétricas.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.