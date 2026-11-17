Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Arapoti participaram, na última semana, de uma viagem turística ao município de Morretes, no litoral do Paraná. A programação incluiu um passeio de trem pela Serra do Mar e uma visita ao centro histórico da cidade.

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Durante a viagem, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer paisagens da região, explorar pontos históricos e vivenciar experiências culturais fora do ambiente habitual. O roteiro também proporcionou contato com o patrimônio histórico e turístico paranaense.

A iniciativa foi viabilizada por meio do programa Paraná Mais Viagem, da Secretaria de Estado do Turismo (SETU), com recursos destinados pelo deputado estadual Pedro Paulo Bazana. A organização e a execução da atividade ficaram sob responsabilidade da Divisão de Desenvolvimento Turístico, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Arapoti.

O passeio foi planejado para ampliar o acesso dos alunos da Apae a atividades de lazer e turismo, com experiências que envolvem deslocamento, convivência e contato com diferentes ambientes e manifestações culturais.

Um dos destaques da programação foi o trajeto ferroviário pela Serra do Mar, percurso conhecido pelas paisagens naturais, pela vegetação da Mata Atlântica e por construções históricas ao longo da ferrovia. Em Morretes, os alunos também conheceram o centro histórico, que preserva características arquitetônicas e culturais ligadas à formação do município.

O programa Paraná Mais Viagem é uma iniciativa do Governo do Estado voltada ao incentivo do turismo paranaense, com apoio a viagens e atividades turísticas em diferentes regiões. Em Arapoti, a ação permitiu a participação de alunos da Apae em um roteiro que reuniu transporte ferroviário, turismo histórico e contato com o patrimônio cultural do Paraná.

A viagem integrou as atividades promovidas pelo município para ampliar as oportunidades de participação da comunidade em experiências turísticas e culturais.