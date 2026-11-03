Publicidade

Governo do Paraná investe na reforma do Cense de Santo Antônio da Platina

Governo do Paraná contratou R$ 6,38 milhões em reparos para unidades socioeducativas do Estado. Região Norte, Noroeste e Norte Pioneiro receberão 38,6% dos recursos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - AEN
03/11/2026 às 15h39
Governo do Paraná investe na reforma do Cense de Santo Antônio da Platina
Foto: Reprodução/AEN

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O Centro de Socioeducação (Cense) de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, está entre as unidades contempladas pelo pacote de reformas contratado pelo Governo do Paraná. Ao todo, serão destinados R$ 6.380.149,12 para serviços de manutenção e recuperação estrutural em 27 unidades socioeducativas, entre Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade.

LEIA TAMBÉM - Fim de semana teve tempestade com ventos de mais de 100 km/h no Norte Pioneiro

A contratação foi realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades (Secid) e a Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju). As intervenções abrangem 18 Censes e nove Casas de Semiliberdade, distribuídos em diferentes regiões do Estado.

Na divisão regional dos investimentos, Norte, Noroeste e Norte Pioneiro concentram 38,6% dos recursos, a maior parcela do orçamento. A Região Oeste receberá 30,1%, enquanto a Região Metropolitana de Curitiba ficará com 17,2%. Já os Campos Gerais e a região Sul terão 14,2%.

As reformas incluem serviços de pintura, substituição de portas e janelas, adequação de banheiros e melhorias de acessibilidade. Também estão previstas revisões nas instalações elétricas e hidráulicas, substituição de tubulações, fiação e iluminação, além de reparos em telhados e instalação de calhas.

Nas áreas de convivência, os trabalhos contemplam recuperação de quadras poliesportivas, manutenção de pátios internos, recuperação de passarelas cobertas e aplicação de revestimento epóxi. As estruturas dos muros também passarão por intervenções para corrigir trincas e fissuras.

Além de Santo Antônio da Platina, o pacote contempla unidades em Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama, entre outros municípios paranaenses.

Os pagamentos serão realizados conforme medições físico-financeiras a cada 30 dias, com fiscalização presencial das equipes de engenharia da Secid. Do valor contratado, 11% ficará retido até a última medição e será liberado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos reparos.

Foto: Reprodução/Ta no Site.
VIOLÊNCIA Há 13 horas

Fim de semana tem troca de tiros com dois mortos no Norte Pioneiro

Situação aconteceu no município de Santo Antônio da Platina e dois suspeitos morreram em confronto com a Rotam

 Foto: Divulgação/PMSAP
NORTE PIONEIRO Há 5 dias

Santo Antônio da Platina promove evento para encerrar atividades do Outubro Rosa

Evento com show e praça de alimentação será realizado a partir das 19h da sexta-feira nas proximidades do Centro de Convivência do Idoso

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio que deixou trabalhador paraplégico na região

Vítima foi baleada durante emboscada na saída de uma festa em Monte Real e ficou paraplégica; terceiro investigado está foragido

 Foto: Divulgação.
SAÚDE MENTAL Há 2 semanas

Novo Caps Infanto Juvenil vai atender 22 municípios do Norte Pioneiro

Unidade em Santo Antônio da Platina oferece atendimento especializado em saúde mental para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Morre Frei Daniel Heinz que atuou na comunidade católica do Norte Pioneiro

Capuchinho atuou por vários anos no Norte Pioneiro, foi pároco no município e recebeu o título de cidadão honorário pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade católica

Santo Antônio da Platina - PR
Santo Antônio da Platina - PR
Notícias de Santo Antônio da Platina - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
LATROCÍNIO Há 53 minutos

Vendedores de Carlópolis são mortos após negociação de caminhonete em São José da Boa Vista
ED 3537-04-11-2026 Há 4 horas

ED 3537-04-11-2026
REFORÇO NA FROTA Há 6 horas

Ratinho Junior entrega 221 ônibus escolares a municípios do Paraná
CAMPOS GERAIS Há 7 horas

Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti
DESFECHO TRÁGICO Há 7 horas

Após quatro dias de buscas, homem é encontrado morto em São José da Boa Vista

Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados