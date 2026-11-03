Governo do Paraná investe na reforma do Cense de Santo Antônio da Platina

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O Centro de Socioeducação (Cense) de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, está entre as unidades contempladas pelo pacote de reformas contratado pelo Governo do Paraná. Ao todo, serão destinados R$ 6.380.149,12 para serviços de manutenção e recuperação estrutural em 27 unidades socioeducativas, entre Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade.

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A contratação foi realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades (Secid) e a Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju). As intervenções abrangem 18 Censes e nove Casas de Semiliberdade, distribuídos em diferentes regiões do Estado.

Na divisão regional dos investimentos, Norte, Noroeste e Norte Pioneiro concentram 38,6% dos recursos, a maior parcela do orçamento. A Região Oeste receberá 30,1%, enquanto a Região Metropolitana de Curitiba ficará com 17,2%. Já os Campos Gerais e a região Sul terão 14,2%.

As reformas incluem serviços de pintura, substituição de portas e janelas, adequação de banheiros e melhorias de acessibilidade. Também estão previstas revisões nas instalações elétricas e hidráulicas, substituição de tubulações, fiação e iluminação, além de reparos em telhados e instalação de calhas.

Nas áreas de convivência, os trabalhos contemplam recuperação de quadras poliesportivas, manutenção de pátios internos, recuperação de passarelas cobertas e aplicação de revestimento epóxi. As estruturas dos muros também passarão por intervenções para corrigir trincas e fissuras.

Além de Santo Antônio da Platina, o pacote contempla unidades em Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama, entre outros municípios paranaenses.

Os pagamentos serão realizados conforme medições físico-financeiras a cada 30 dias, com fiscalização presencial das equipes de engenharia da Secid. Do valor contratado, 11% ficará retido até a última medição e será liberado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos reparos.