Dono de bar leva tiro durante tentativa de homicídio no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, está investigando uma tentativa de homicídio registrada na noite da última segunda-feira (09). O crime foi registrado no bairro Aparecidinho III após um homem invadir um bar e realizar disparos que atingiram o dono do estabelecimento.

De acordo com as informações apuradas pelo portal NPDiário, a situação foi registrada por volta das 22h00 da última segunda-feira em um estabelecimento comercial situado a Rua Roberto José Giovanetti, no bairro Aparecidinho III. Conforme os relatos de testemunhas, alguns homens estavam no bar quando um suspeito utilizando uma máscara entrou no local e realizou diversos disparos de arma de fogo. Em seguida, o atirador fugiu.

Na sequência, foi constatado que o proprietário do bar, um homem de 67 anos, havia sido alvejado. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar socorro a vítima que foi encaminhada para receber atendimento médico.

Durante o atendimento médico, foi contatada que a vítima apresentava ferimento grave na região do tórax, sendo necessário seu encaminhado para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina onde o homem permanece internado.

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que instaurou inquérito para apurar o crime que é tratado como tentativa de homicídio. Durante as investigações, foram levantadas informações de que o proprietário do bar poderia ter sido vítima de uma bala perdida, pois o alvo do atirador seria outra pessoa que estava no bar e conseguiu deixar o local sem ser atingida. Até o fechamento desta edição, o suspeito ainda não havia sido identificado.

O caso segue sendo investigado.