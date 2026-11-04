Empresa Princesa do Norte se despede após 78 anos de estrada

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma das marcas mais tradicionais do transporte rodoviário de passageiros do Paraná deixa de existir comercialmente após 78 anos de história. A Empresa Princesa do Norte, fundada em 1948 em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, encerrou um capítulo de sua trajetória ao ter suas operações incorporadas definitivamente à identidade da Empresa Nossa Senhora da Penha.

LEIA TAMBÉM - Comissão organizadora confirma cancelamento de um dos maiores rodeios do Norte Pioneiro

A mudança entrou em vigor em 1º de novembro de 2026. A partir dessa data, os serviços interestaduais que utilizavam a marca Princesa do Norte passaram a operar sob a identidade Penha. Já as linhas intermunicipais do estado de São Paulo foram destinadas à Viação Piracicabana, também integrante do Grupo Comporte, responsável pelas empresas.

A transição, iniciada em 2025, representa o fim de uma identidade que acompanhou gerações de passageiros e conectou diferentes regiões brasileiras por meio do transporte rodoviário.

A história da Princesa do Norte começou com uma estrutura modesta, formada por apenas oito ônibus. A empresa foi fundada pelos empresários Olímpio Ribeiro França, José Medeiros de Melo e João Bernardes da Silva. Com a ampliação da frota, passou a atender novas localidades e, em 1955, iniciou a operação da linha entre Santo Antônio da Platina e Curitiba. Em 1961, chegou à capital paulista com a ligação entre Santo Antônio da Platina e São Paulo.

Ao longo das décadas, a companhia passou por diferentes grupos empresariais e ampliou sua atuação. Em 1988, foi adquirida pelo Grupo Franceschini. Posteriormente, em 1996, passou ao controle da Reunidas Paulista e, em 2003, foi assumida pelo Grupo Áurea, que promoveu investimentos na frota e na estrutura operacional.

A expansão também ocorreu por meio da incorporação de outras empresas e linhas. A Princesa do Norte chegou a operar em sete estados brasileiros, incluindo Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal. Em 2008, sua frota ultrapassava 170 veículos.

A mudança para a marca Penha faz parte de uma reorganização das operações do Grupo Comporte, que reúne diferentes empresas do setor de transporte de passageiros. A Penha, por sua vez, também possui uma trajetória histórica no transporte rodoviário brasileiro, tendo sido fundada em 1961.

Com a alteração, o nome Princesa do Norte deixa de identificar os serviços de transporte que durante quase oito décadas fizeram parte da história rodoviária do Norte Pioneiro e de diversas regiões do país.