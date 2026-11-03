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Fim de semana teve tempestade com ventos de mais de 100 km/h no Norte Pioneiro

Levantamento realizado pela UENP aponta rajadas entre 88 km/h e 102 km/h em Bandeirantes. Temporal deixou 63 residências danificadas e milhares de imóveis sem energia elétrica

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
03/11/2026 às 13h29
Fim de semana teve tempestade com ventos de mais de 100 km/h no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Marcelo Aguiar

BANDEIRANTES - Um laudo meteorológico elaborado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) estima que as rajadas de vento durante o forte temporal registrado no domingo (1º) atingiram velocidades entre 88 km/h e 102 km/h em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. O documento foi encaminhado à Defesa Civil do município nesta segunda-feira (2).

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O levantamento foi produzido pelo professor Mauro Januário, responsável pela Estação IDR-UENP, Campus Luiz Meneghel. A estimativa foi baseada na extensão das avarias observadas em edificações e nos danos provocados à vegetação arbórea da universidade. O laudo também foi formalmente encaminhado ao diretor do campus, professor doutor Ricardo Castanho Moreira.

Para classificar a intensidade dos ventos, foi utilizada a Escala Modificada de Beaufort, que divide os fenômenos de acordo com a força do vento e seus efeitos. Com base nos danos identificados, o temporal foi enquadrado no nível 10, correspondente à categoria de tempestade ou vento muito forte.

Além da avaliação meteorológica, a Defesa Civil de Bandeirantes divulgou um balanço preliminar dos estragos provocados pelo temporal. Até o início da noite de segunda-feira, haviam sido contabilizadas 63 residências danificadas e seis estruturas públicas e institucionais atingidas. Ao todo, 69 edificações e instalações apresentavam algum tipo de avaria.

O levantamento também identificou três famílias desalojadas, que precisaram deixar suas casas e foram acolhidas em residências de parentes.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica atingiu inicialmente 8.538 unidades consumidoras no município. Na última atualização divulgada pela Defesa Civil, 308 ainda permaneciam sem eletricidade.

O temporal também deixou o registro de um acidente de trânsito envolvendo um motociclista.

No Campus Luiz Meneghel, equipes da universidade e profissionais técnicos continuam avaliando os prejuízos estruturais provocados pelos ventos. O levantamento detalhado deverá orientar o planejamento das medidas de reparação e recuperação das áreas atingidas.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Bandeirantes - PR
Bandeirantes - PR
Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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