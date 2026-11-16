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Homem morre em confronto com a rotam em cidade do Norte Pioneiro

Suspeito teria atirado contra policiais durante uma abordagem no bairro Santa Terezinha; ele possuía extensa ficha criminal e era investigado por possíveis atentados na cidade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Tá no Site
16/11/2026 às 09h25
Homem morre em confronto com a rotam em cidade do Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/NPDiário.

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem morreu após um confronto com policiais militares da equipe da Rotam na noite de sábado (14), em uma área de mata no bairro Santa Terezinha, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada na rua Manoel Pedro Flauzino, durante uma ação de patrulhamento e progressão tática realizada pelos militares.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe avançava por uma extensa área de vegetação, em um trecho de difícil acesso, com o objetivo de chegar a um ponto conhecido como Beco do Horto. Conforme denúncias recebidas pelos policiais, o local concentraria usuários de drogas e pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes.

Durante a movimentação pela mata, os militares avistaram um homem caminhando em ritmo acelerado. Ao tentarem realizar a abordagem, foram surpreendidos pelo suspeito, que teria efetuado disparos de arma de fogo contra a equipe.

Diante da agressão, os policiais reagiram e atiraram contra o homem. Segundo o registro policial, a ação ocorreu em um local sem abrigo e com risco à integridade física dos militares.

Após os disparos, o suspeito caiu sobre a vegetação, mas ainda apresentava movimentos. Durante a aproximação, os policiais constataram que uma arma de fogo estava próxima ao homem, mas já não estava em suas mãos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou ao local por volta das 19h45. A equipe realizou os primeiros procedimentos médicos, mas constatou o óbito do homem.

Na sequência, foram acionadas equipes da Polícia Científica e da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina. Durante os trabalhos periciais, foram recolhidos uma pistola calibre .380, munições e estojos deflagrados, além do corpo da vítima.

Conforme informações da Agência Local de Inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar, o homem possuía extensa ficha criminal e estaria envolvido em possíveis atentados registrados no município. A informação também foi relacionada a outro registro policial feito no dia 3 de novembro. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Foto: Divulgação.
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