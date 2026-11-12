Carro roubado em cidade da região é encontrado escondido em canavial

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um carro com registro de roubo foi recuperado pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (11), em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. O veículo, um VW Gol 1.6 Power, estava escondido em meio a uma plantação de cana-de-açúcar em uma propriedade rural às margens da rodovia PR-439.

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A localização do automóvel ocorreu após trabalhadores da Fazenda Jacutinga perceberem a presença de um carro aparentemente abandonado em meio ao canavial. Diante da situação, eles acionaram a Polícia Militar para verificar a procedência do veículo.

Por volta das 15h45, equipes policiais foram até a propriedade rural para averiguar a ocorrência. No local, os militares realizaram uma consulta aos sistemas policiais e confirmaram que o VW Gol possuía registro de roubo anterior.

Após a confirmação, os policiais realizaram o isolamento e a preservação da área onde o automóvel estava escondido. O procedimento teve como objetivo resguardar possíveis vestígios que possam contribuir com o trabalho de investigação e auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime.

Na sequência, o veículo foi retirado da plantação e encaminhado à 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência. Após os trâmites necessários, o automóvel deverá ser devolvido ao proprietário.

Durante o atendimento, a Polícia Militar também realizou buscas nas imediações da propriedade rural e em outros pontos da região na tentativa de localizar possíveis envolvidos no roubo. No entanto, nenhum suspeito havia sido encontrado até o momento da divulgação da ocorrência.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá dar sequência aos procedimentos investigativos para apurar as circunstâncias em que o veículo foi parar escondido no canavial e identificar quem são os responsáveis pelo crime.