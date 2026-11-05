Rodovia da região é completamente interditada após chuvas intensas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - As fortes chuvas que atingiram o Norte Pioneiro do Paraná desde a noite de quarta-feira (4) provocaram a interdição temporária da BR-153, uma das principais rodovias da região. O bloqueio foi registrado na manhã desta quinta-feira (5), na altura do km 25, em Jacarezinho, no trecho que liga o município a Santo Antônio da Platina. A pista foi interditada nos dois sentidos devido ao excesso de água acumulada sobre a rodovia.

A informação foi confirmada pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração do trecho. Conforme a empresa, equipes operacionais foram mobilizadas para realizar a sinalização da área e orientar os motoristas que trafegam pela rodovia.

O acúmulo de água ocorreu após um período de chuvas intensas que atingiram diferentes municípios do Norte Pioneiro durante a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira. As condições meteorológicas também exigiram atenção redobrada dos motoristas, principalmente em trechos sujeitos a alagamentos.

Diante da interdição, a concessionária orienta os condutores a reduzirem a velocidade ao se aproximarem da região, respeitarem a sinalização instalada e seguirem as orientações das equipes que trabalham no local. Até o momento do comunicado, não havia previsão informada para a liberação do tráfego.

Detonação de rochas também é adiada

Além dos impactos no trânsito, as condições climáticas provocaram o adiamento de uma operação de detonação de rochas que estava programada para esta quinta-feira (5), entre os quilômetros 18 e 21 da BR-153, também no município de Jacarezinho.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, a atividade não será realizada nesta quinta-feira em razão das condições do tempo. Uma nova data deverá ser anunciada posteriormente pelos canais oficiais da concessionária.

A empresa reforça que os motoristas podem obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego e orientações de segurança pelo telefone 0800 277 0153, que também funciona como WhatsApp.