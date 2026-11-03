Homem é preso por tráfico de drogas após tentar fugir da ROTAM em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da tarde de quinta-feira (29), no bairro Jardim Alvorada, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A prisão foi realizada por uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), por volta das 17h, na Rua Netuno.

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De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo quando perceberam o suspeito no portão de uma residência. Ao notar a aproximação da viatura, o homem correu para o interior do imóvel.

Durante o acompanhamento a pé, os policiais flagraram o suspeito arremessando um objeto nos fundos do quintal. Após a abordagem, a equipe verificou o local e encontrou uma pedra de crack pesando 6,3 gramas.

Segundo a PM, a quantidade apreendida, após fracionamento, poderia render aproximadamente 25 pedras da droga.

Na sequência, os policiais realizaram buscas no interior da residência e encontraram, sobre um sofá, R$ 184 em dinheiro, um telefone celular Samsung A06 e um canivete com vestígios da substância.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Siqueira Campos, juntamente com os materiais apreendidos, para os procedimentos cabíveis.