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Homem é preso por tráfico de drogas após tentar fugir da ROTAM em Siqueira Campos

Suspeito foi flagrado descartando uma pedra de crack de 6,3 gramas durante abordagem no Jardim Alvorada. Polícia também apreendeu dinheiro, celular e um canivete

Por: Da Redação Fonte: Redação
03/11/2026 às 14h42
Homem é preso por tráfico de drogas após tentar fugir da ROTAM em Siqueira Campos
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da tarde de quinta-feira (29), no bairro Jardim Alvorada, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A prisão foi realizada por uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), por volta das 17h, na Rua Netuno.

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De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo quando perceberam o suspeito no portão de uma residência. Ao notar a aproximação da viatura, o homem correu para o interior do imóvel.

Durante o acompanhamento a pé, os policiais flagraram o suspeito arremessando um objeto nos fundos do quintal. Após a abordagem, a equipe verificou o local e encontrou uma pedra de crack pesando 6,3 gramas.

Segundo a PM, a quantidade apreendida, após fracionamento, poderia render aproximadamente 25 pedras da droga.

Na sequência, os policiais realizaram buscas no interior da residência e encontraram, sobre um sofá, R$ 184 em dinheiro, um telefone celular Samsung A06 e um canivete com vestígios da substância.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Siqueira Campos, juntamente com os materiais apreendidos, para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação
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