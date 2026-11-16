Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Uma reunião entre amigos terminou em tragédia na tarde desta segunda-feira (16), em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. Vladimir Paulo da Silva, de 48 anos, morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma discussão em uma residência localizada na região da Vila Nova, também conhecida como Vila Operária. As informações são do radialista Claret Coutinho.

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De acordo com as primeiras informações apuradas no local, um grupo de pessoas havia se reunido na casa para um almoço. Por volta das 13h, dois dos participantes começaram uma discussão na cozinha do imóvel.

Segundo o proprietário da residência, durante o desentendimento, um dos envolvidos pegou uma faca e desferiu golpes contra Vladimir. O dono da casa relatou que a discussão teria sido motivada pelo consumo de bebida alcoólica. Ele também afirmou ter ficado perplexo com o ocorrido, já que os dois envolvidos eram amigos.

Após o crime, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência. O local foi isolado para preservar a cena e permitir a realização dos trabalhos de perícia.

O corpo de Vladimir permanecia na residência aguardando a chegada da equipe do Instituto Médico-Legal (IML), responsável pelo recolhimento e pelos procedimentos necessários.

A Polícia Civil já identificou o homem suspeito de cometer o homicídio e realiza diligências para localizá-lo. As circunstâncias da discussão e a dinâmica do crime serão apuradas durante a investigação. Até o momento, não havia informações sobre a prisão do suspeito.