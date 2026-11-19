A ocorrência foi registrada no trecho que liga o município a Wenceslau Braz, nas proximidades da Seven. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um grave acidente envolvendo duas carretas foi registrado na manhã desta quinta-feira (19), na rodovia PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada no trecho que liga o município a Wenceslau Braz, nas proximidades da Seven.

De acordo com informações preliminares, as duas carretas teriam colidido frontalmente e, com o impacto, um dos veículos foi tomado pelas chamas.

Informações extraoficiais apontam que um dos motoristas teria sobrevivido ao acidente, enquanto o outro teria morrido ainda no local. No entanto, até o momento desta publicação, a informação sobre o óbito não havia sido confirmada pelas autoridades.

Equipes do Corpo de Bombeiros atendem à ocorrência. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram esclarecidas.

A reportagem da Folha Extra segue acompanhando o caso e aguarda novas informações oficiais. Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento.