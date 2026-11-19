DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) confirmou a morte de duas pessoas em um grave acidente envolvendo duas carretas na manhã desta quinta-feira (19), na rodovia PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. Uma terceira pessoa ficou ferida.

Conforme noticiado anteriormente pela Folha Extra, o acidente aconteceu nas proximidades da Seven, no trecho que liga Siqueira Campos a Wenceslau Braz. Segundo informações oficiais da PRE, os dois veículos colidiram frontalmente no km 76 da rodovia. Após a colisão, uma das carretas foi tomada pelas chamas.

Inicialmente, informações extraoficiais apontavam para uma vítima fatal. Entretanto, com a chegada das equipes de atendimento e o levantamento das primeiras informações pelas autoridades, foram confirmados dois óbitos no local e uma pessoa ferida.

Informações extraoficiais divulgadas em grupos de WhatsApp por moradores da região apontam que as vítimas seriam um caminhoneiro e sua mãe. No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Em decorrência da gravidade do acidente, a rodovia está totalmente interditada nos dois sentidos, sem previsão de liberação informada até o momento.

A Polícia Rodoviária Estadual orienta os motoristas que precisam se deslocar entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos a realizarem o desvio por Tomazina, utilizando a PR-422 e a PR-272. A rota alternativa é válida para ambos os sentidos.

As equipes permanecem no local realizando o levantamento de informações e aguardam a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Até o momento, as identidades das vítimas, o estado de saúde da pessoa ferida e as circunstâncias que provocaram a colisão não foram divulgados.

A reportagem da Folha Extra segue acompanhando a ocorrência e aguarda novas informações oficiais.