Novos detalhes sobre a ocorrência foram repassados com exclusividade à reportagem da Folha Extra. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - A saída de um terceiro veículo de uma estrada rural pode ter provocado o grave acidente entre duas carretas que deixou duas pessoas mortas e uma ferida na manhã desta quinta-feira (19), na rodovia PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. Novos detalhes sobre a ocorrência foram repassados com exclusividade à reportagem da Folha Extra.

De acordo com Rodrigo Domingues, integrante da Defesa Civil que também atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e participou do atendimento à ocorrência, uma das carretas estava carregada com açúcar, enquanto a outra transportava bobinas de papel.

O veículo carregado com açúcar seguia de Siqueira Campos para Wenceslau Braz, enquanto a carreta que transportava bobinas fazia o trajeto contrário.

Segundo o relato do motorista sobrevivente às equipes de atendimento, um terceiro veículo teria acessado a rodovia após sair de uma estrada de terra às margens da PR-092. Ao tentar desviar, o caminhoneiro teria acabado colidindo frontalmente com a carreta que trafegava no sentido contrário.

Conforme relatos de outros caminhoneiros que estavam no local, o terceiro veículo teria deixado o local após o acidente. Essa versão, entretanto, ainda deverá ser apurada pelas autoridades policiais.

Mãe de motorista está entre as vítimas fatais

Na carreta carregada com açúcar estavam o motorista e sua mãe. Com a violência do impacto, a mulher foi ejetada da cabine e atingida por uma das bobinas de papel que se desprendeu do outro veículo. Ela morreu ainda no local.

O motorista sofreu escoriações de intensidade leve a moderada, recebeu atendimento das equipes de socorro, mas recusou-se a deixar o local do acidente.

Já o condutor da carreta carregada com bobinas de papel morreu após a colisão. O veículo foi tomado pelas chamas e ficou severamente destruído, dificultando a identificação da vítima.

Ainda antes do meio-dia, as equipes de atendimento iniciaram trabalhos para verificar se havia outras pessoas no interior da cabine do veículo incendiado.

A gravidade da ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU de Siqueira Campos, Ibaiti e Santana do Itararé, além do SAMU Aéreo de Londrina, da Defesa Civil de Siqueira Campos, da concessionária EPR Litoral Pioneiro e da Polícia Rodoviária Estadual.

Conforme divulgado anteriormente pela Folha Extra, o acidente aconteceu no km 76,100 da PR-092, nas proximidades da Seven. A rodovia chegou a ser totalmente interditada nos dois sentidos, com o trânsito sendo desviado por Tomazina, através das rodovias PR-272 e PR-422.

A reportagem da Folha Extra segue acompanhando o caso. As circunstâncias do acidente, incluindo a possível participação de um terceiro veículo, deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.