Jacaré de quase dois metros surpreende família e é capturado em Siqueira Campos

O animal foi localizado depois que os moradores ouviram os cachorros latindo insistentemente e decidiram verificar o que estava acontecendo. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Uma família passou por um susto daqueles ao encontrar um jacaré de quase dois metros de comprimento dentro de sua propriedade, no bairro Salto Bonito, nas proximidades do Saltinho, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O animal foi localizado depois que os moradores ouviram os cachorros latindo insistentemente e decidiram verificar o que estava acontecendo. Ao acenderem a luz, deram de cara com o visitante inesperado.

A situação surpreendeu principalmente porque a residência tem crianças pequenas e, segundo os moradores, nunca havia sido registrado o aparecimento de jacarés naquele local. Além disso, a propriedade não fica próxima de lagoas ou outros ambientes onde esses animais costumam ser encontrados.

A Defesa Civil foi acionada para realizar a captura. O agente Rodrigo Domingues de Lima, que participou da ocorrência, contou que inicialmente imaginou encontrar um animal de pequeno porte, mas acabou surpreendido pelo tamanho do réptil.

"Achei que seria um jacaré pequeno, mas, quando chegamos, vimos que era um animal de quase dois metros. Em 13 anos trabalhando na Defesa Civil, foi a primeira vez que fiz a captura de um jacaré desse porte", relatou Rodrigo.

Segundo o agente, uma bióloga avaliou as características do animal e constatou que ele aparentava estar em boas condições de saúde. Outro detalhe que chamou a atenção foi a distância entre a residência e o ambiente aquático mais próximo.

"Fizemos um mapeamento e identificamos que a lagoa mais próxima fica a aproximadamente 1,5 quilômetro do local onde encontramos o jacaré. Isso também nos surpreendeu, porque a família nunca tinha visto um animal desse tipo por ali", explicou.

Rodrigo também revelou que moradores da região já relataram a presença de um jacaré de grande porte em uma lagoa situada a cerca de dois quilômetros do ponto da captura. Embora animais menores já tenham sido avistados em outras ocasiões, encontrar um exemplar desse tamanho em uma propriedade residencial foi uma experiência inédita para o agente.

A ocorrência chamou a atenção pelo tamanho do réptil, pela distância em relação às lagoas da região e, principalmente, pelo susto vivido pela família, que não imaginava encontrar um jacaré tão perto de casa.