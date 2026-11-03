Publicidade

Defesa Civil monitora barragem na divisa de Jaguariaíva e Sengés após rachaduras

Reunião com ANEEL, Defesa Civil e órgãos técnicos avaliou as condições da PCH Beira Rio, que está impedida de iniciar operação comercial até a conclusão das medidas de recuperação

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Assessoria
03/11/2026 às 14h17
Defesa Civil monitora barragem na divisa de Jaguariaíva e Sengés após rachaduras
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - A situação da barragem da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Beira Rio, localizada no Rio Jaguariaíva, na divisa entre Jaguariaíva e Sengés, foi discutida em uma reunião realizada na terça-feira (27), na Prefeitura de Jaguariaíva. O encontro reuniu representantes da Defesa Civil, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Corpo de Bombeiros, Instituto Água e Terra (IAT-PR) e da empresa responsável pelo empreendimento.

LEIA TAMBÉM - Ciclone coloca cidades do Paraná em alerta para tempestades pelos próximos três dias

A usina foi impedida pelo Ministério Público de iniciar sua operação comercial após a identificação de rachaduras e perda de material na estrutura da barragem. A situação levou autoridades a acompanhar as condições do empreendimento e as medidas adotadas para garantir a segurança da população e a proteção ambiental.

Durante a reunião, representantes da ANEEL informaram que inspeções visuais e avaliações técnicas realizadas com instrumentos não identificaram risco de ruptura iminente. Apesar disso, a agência destacou que a estrutura precisa permanecer sob monitoramento e passar pelas intervenções necessárias para garantir sua segurança.

Engenheiros e técnicos, incluindo profissionais de uma empresa responsável pelo acompanhamento externo da usina, também apresentaram informações sobre as condições da barragem e os trabalhos corretivos em andamento. Segundo os responsáveis técnicos, a estrutura possui dimensões superiores ao dobro do necessário para suportar o volume de água represado. Eles também afirmaram que os problemas identificados na crista da barragem não comprometem a permeabilidade interna da estrutura.

A ANEEL informou ainda que pretende divulgar um relatório de fiscalização, com previsão para fevereiro. A liberação da operação comercial da PCH depende da conclusão das medidas de recuperação exigidas pelos órgãos competentes.

Entre os encaminhamentos do encontro estão a manutenção do monitoramento, a atualização dos relatórios técnicos e a divulgação de comunicados oficiais para manter moradores dos municípios envolvidos informados. Também foi solicitada a realização de treinamento preventivo para situações de emergência.

Participaram representantes das Defesas Civis estadual e municipais, ANEEL, IAT, Corpo de Bombeiros, Pesqueiro Energia e empresas de engenharia responsáveis pelo acompanhamento técnico da estrutura.

A ocorrência foi registrada por volta das 05h20 desta sexta-feira (20). Foto: PRE
TRAGÉDIA NA PR-151 Há 5 dias

Jovem de 20 anos morre após cair de moto em Jaguariaíva

Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (30), na PR-151, entre Jaguariaíva a Itararé; motociclista morreu no local

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
SAÚDE Há 5 dias

Hospital Carolina Lupion terá usina de oxigênio em parceria com Rotary de Jaguariaíva

Projeto prevê instalação de equipamento para produção de oxigênio medicinal na própria unidade; município gastou R$ 243 mil com a compra do insumo no ano Passado

 Entre os equipamentos recebidos está uma lancha Ventura P25, que será utilizada como barco-escola no Rio Jaguariaíva. Foto: Divulgação
INVESTIMENTOS Há 6 dias

Jaguariaíva recebe mais de R$ 800 mil em veículos e recursos para entidades sociais

Recursos anunciados pelo prefeito Juca Sloboda contemplam o Asilo, o CASMI e o Projeto Vida, além da aquisição de equipamentos para fortalecer o turismo e as atividades ambientais

 Decreto foi oficializado e já recebeu homologação do Governo do Estado. Foto: Divulgação
EMERGÊNCIA Há 7 dias

Juca Sloboda decreta situação de emergência em Jaguariaíva

Medida já foi homologada pelo Governo do Paraná e busca viabilizar recursos para recuperar ruas e estradas, além de auxiliar produtores rurais afetados pelos temporais

 Foto: Divulgação/Prefeitura de Jaguariaiva
TREINAMENTO Há 1 semana

Jaguariaíva capacita profissionais da rede de proteção de crianças e adolescentes

Formação aborda violência, trabalho infantil, infrequência escolar e riscos no ambiente digital; próxima etapa será realizada em 29 de outubro

Jaguariaíva - PR
Jaguariaíva - PR
Notícias de Jaguariaíva - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
LATROCÍNIO Há 53 minutos

Vendedores de Carlópolis são mortos após negociação de caminhonete em São José da Boa Vista
ED 3537-04-11-2026 Há 4 horas

ED 3537-04-11-2026
REFORÇO NA FROTA Há 6 horas

Ratinho Junior entrega 221 ônibus escolares a municípios do Paraná
CAMPOS GERAIS Há 7 horas

Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti
DESFECHO TRÁGICO Há 7 horas

Após quatro dias de buscas, homem é encontrado morto em São José da Boa Vista

Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados