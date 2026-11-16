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Motoristas que morreram vítimas de acidente em Jaguariaíva são identificados

Vítimas eram José Luiz Alessi, de 52 anos, morador de Imbituva, e Roberto Adrian Fernandes da Rosa, natural da Argentina e vinculado a uma empresa de transportes de Santa Catarina. Acidente aconteceu na ponte sobre o Rio Lambari

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - aRede
16/11/2026 às 11h25
Motoristas que morreram vítimas de acidente em Jaguariaíva são identificados
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Foram identificados os dois motoristas que morreram em uma colisão frontal entre caminhões na noite de sábado (14), na PR-151, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. As vítimas são José Luiz Alessi, de 52 anos, morador de Imbituva, e Roberto Adrian Fernandes da Rosa, natural da Argentina, que trabalhava para uma empresa do setor de transportes de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina.

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O acidente aconteceu por volta das 19h35, no quilômetro 233,2 da rodovia, sobre a ponte do Rio Lambari. Conforme informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), os dois caminhões trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão frontal.

José Luiz conduzia um caminhão Scania P 360, emplacado em Imbituva, que seguia no sentido Piraí do Sul–Jaguariaíva. O veículo estava acoplado a um semirreboque carregado com madeira fracionada.

Já Roberto Adrian Fernandes da Rosa dirigia um caminhão Iveco S-Way 480, com placas de Dionísio Cerqueira (SC), que trafegava no sentido contrário, transportando bobinas de papel.

Com a força do impacto, os dois condutores morreram ainda no local. Um dos semirreboques envolvidos na ocorrência saiu da pista e caiu em uma área de difícil acesso, o que impossibilitou a identificação de sua placa durante o atendimento inicial.

Roberto era natural de Bernardo de Irigoyen, na Argentina, e também tinha vínculos com Dionísio Cerqueira, onde trabalhava no setor de transportes. Casado e pai de três filhos, ele deixou familiares e amigos. Sua morte provocou manifestações de pesar nas comunidades da região de fronteira entre Brasil e Argentina.

José Luiz Alessi tinha 52 anos e residia em Imbituva. Ele também morreu no local da colisão.

Após o acidente, equipes trabalharam na retirada dos veículos e das cargas que ficaram sobre a ponte. A rodovia precisou ser parcialmente bloqueada durante o atendimento e os trabalhos de remoção. Depois da desobstrução da pista, o tráfego foi liberado nos dois sentidos.

A violência do impacto foi tão grande que os dois motoristas morreram ainda no local. Foto: Reprodução/Folha Paranaense
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