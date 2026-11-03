Ciclone coloca cidades do Paraná em alerta para tempestades pelos próximos três dias

Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - A formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil e a chegada de uma nova frente fria colocam o Paraná em alerta para tempestades nos próximos três dias. O cenário de instabilidade deve se intensificar entre quarta-feira (4) e quinta-feira (5), atingindo também municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou avisos de tempestade para o Estado. Nesta terça-feira (3), o alerta de perigo potencial abrange todo o Paraná e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Para quarta-feira (4), o órgão emitiu um aviso de perigo que inclui o Norte Pioneiro e os Campos Gerais, com validade das 00h às 23h59. Também há um alerta de perigo potencial para todo o Estado. A região Sul do Paraná, Santa Catarina e o Norte do Rio Grande do Sul estão sob aviso de grande perigo.

Na quinta-feira (5), o alerta de perigo potencial volta a abranger todo o Paraná, com previsão de chuva, ventos intensos e possibilidade de granizo.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo permanece quente e abafado nesta terça-feira. As temperaturas máximas devem superar os 25°C em todas as regiões paranaenses e passar dos 30°C em municípios do Norte do Estado. A partir da tarde, pancadas isoladas de chuva acompanhadas de raios podem ocorrer.

Na quarta-feira, a intensificação de um sistema de baixa pressão deve aumentar a instabilidade. As temperaturas podem se aproximar dos 35°C na metade norte do Paraná, enquanto a chuva poderá atingir todas as regiões. O maior risco de tempestades intensas estará inicialmente concentrado na metade sul, com possibilidade de formação de supercélulas.

Na quinta-feira, a formação do ciclone extratropical na costa da Região Sul, acompanhada pelo avanço de uma frente fria, deve favorecer o deslocamento das áreas de tempestade da metade sul em direção à metade norte do Paraná. Com isso, municípios do Norte Pioneiro também poderão registrar temporais mais intensos.

A previsão do Simepar para os principais municípios da região indica pouca chuva nesta terça-feira, com aumento da instabilidade na quarta e maior volume previsto para quinta-feira.

Em Jacarezinho, a previsão aponta acumulado de 0 milímetro nesta terça, sem expectativa significativa de chuva na quarta e aproximadamente 11,3 milímetros na quinta-feira. Em Santo Antônio da Platina, são estimados 1,8 milímetro para quarta e 17,2 milímetros para quinta. Em Ibaiti, a projeção é de 1,7 milímetro na quarta e 15,9 milímetros na quinta.

Cornélio Procópio deve ter tempo mais estável nesta terça e quarta-feira, com previsão de 16 milímetros de chuva na quinta. Em Wenceslau Braz, são estimados 2,5 milímetros na quarta e 15,6 milímetros na quinta. Já em Tomazina, a previsão indica 1,8 milímetro na quarta e 19,1 milímetros na quinta-feira.

Nos Campos Gerais, Ponta Grossa tem previsão de tempo estável nesta terça e quarta-feira, com possibilidade de chuva mais significativa na quinta, quando o acumulado estimado chega a 17,6 milímetros. Em Jaguariaíva, a projeção é de 2,3 milímetros na quarta e 15,9 milímetros na quinta. Arapoti deve registrar 2,5 milímetros na quarta e 15,4 milímetros na quinta-feira.

Em Castro, a previsão indica possibilidade de chuva isolada nesta terça, com acumulado estimado de 1,4 milímetro, estabilidade na quarta e 8,9 milímetros na quinta. Telêmaco Borba pode registrar 2,2 milímetros na quarta e 22,8 milímetros na quinta-feira.

Os dados de precipitação são estimativas dos modelos meteorológicos e podem sofrer alterações conforme a evolução das condições atmosféricas. O Simepar também alerta que as condições podem favorecer rajadas de vento fortes e tempestades localizadas.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados diretamente à tomada durante as tempestades.

A população pode acompanhar os avisos da Defesa Civil pelo celular, enviando o CEP da residência por SMS para o número 40199. Em situações de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.