DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, recebe neste domingo (22) um encontro entre futebol e solidariedade. Ex-jogadores que fizeram história no esporte estarão no Estádio Municipal Ramon Delgado para enfrentar a Seleção de Jaguariaíva em uma partida beneficente. A programação começa às 14h, com jogos preliminares envolvendo crianças do município, antes do confronto principal.

A atração será a Seleção Brasileira de Máster, que reúne nomes conhecidos dos torcedores de diferentes gerações. Entre os participantes anunciados estão Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, Flávio Conceição, Júnior, Jailson e o goleiro Aranha, além de outros ex-atletas convidados para a iniciativa.

A presença dos jogadores oferece ao público a oportunidade de rever ídolos dos gramados em ocasião diferente das competições. Desta vez, o resultado mais importante estará fora das quatro linhas: a arrecadação de produtos destinados a instituições que desenvolvem trabalhos de atendimento e apoio no município.

Para acompanhar o evento, não será necessário comprar ingresso. A entrada será gratuita, mediante a doação de um produto de limpeza. Os itens arrecadados serão encaminhados ao asilo de Jaguariaíva e ao Projeto Vida, beneficiários da mobilização solidária.

Com apoio da RPC, a partida busca reunir famílias, moradores e admiradores do futebol em uma tarde de integração. A escolha de iniciar a programação com jogos infantis abre espaço para que as crianças participem da festa esportiva antes de os veteranos entrarem em campo.

O confronto colocará frente a frente a Seleção Brasileira de Máster e a equipe que representa Jaguariaíva. Para os torcedores, será uma chance de acompanhar jogadores que conquistaram reconhecimento nacional e aproveitar um evento voltado à comunidade.

Além do caráter esportivo, a organização destaca a importância da contribuição do público. A doação de produtos de limpeza permitirá que a presença nas arquibancadas se transforme em ajuda concreta às entidades atendidas.

O encontro está marcado para domingo, 22 de novembro, a partir das 14h, no Estádio Municipal Ramon Delgado. A classificação é livre, e a orientação ao público é levar um produto de limpeza para colaborar com a campanha. A expectativa é de uma tarde marcada por lembranças do futebol e pela solidariedade entre os participantes.

Com informações de RPC.