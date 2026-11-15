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Colisão frontal entre caminhões deixa dois mortos na PR-151 em Jaguariaíva

Acidente aconteceu na noite de sábado (14), sobre a ponte do Rio Lambari; caminhões transportavam madeira e bobinas de papel

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
15/11/2026 às 09h53
Colisão frontal entre caminhões deixa dois mortos na PR-151 em Jaguariaíva
A violência do impacto foi tão grande que os dois motoristas morreram ainda no local. Foto: Reprodução/Folha Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Uma grave colisão frontal entre dois caminhões terminou com a morte de dois motoristas na noite deste sábado (14), na PR-151, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 19h35, no km 233,2 da rodovia, sobre a ponte do Rio Lambari, e provocou a interdição total da pista nos dois sentidos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão Scania P360, com placas de Imbituva, transportava uma carga de madeira fracionada e seguia no sentido Piraí do Sul–Jaguariaíva quando bateu de frente com um Iveco S-WAY 480, emplacado em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, que trafegava no sentido contrário carregado com bobinas de papel.

A violência do impacto foi tão grande que os dois motoristas morreram ainda no local. Até a divulgação do relatório policial, as identidades das vítimas não haviam sido informadas.

Com a colisão, os veículos sofreram danos significativos e parte das cargas ficou espalhada pela rodovia. Um dos semirreboques que transportava madeira saiu da pista e caiu nas proximidades da ponte, em um ponto de difícil acesso, dificultando o trabalho das equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

A PR-151 precisou ser completamente interditada nos dois sentidos devido aos destroços e às cargas que bloquearam a passagem dos veículos sobre a ponte do Rio Lambari.

Segundo a PRE, o tráfego foi liberado após a retirada de partes dos caminhões e a remoção dos materiais que impediam a circulação.

As circunstâncias que provocaram a colisão não foram esclarecidas no relatório divulgado pela polícia.

Com informações de Folha Paranaense.

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