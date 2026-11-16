Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, realizou entre os dias 12 e 14 de novembro o I Show de Talentos. Promovido pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (SEMEC), o evento reuniu quase 30 participantes no Cine Teatro Valéria Luercy.

LEIA TAMBÉM - Motoristas que morreram vítimas de acidente em Jaguariaíva são identificados

As apresentações foram divididas em três categorias: Infantil, Sertanejo e Popular Livre, com espaço para cantores individuais, duplas, trios, grupos e bandas. A prioridade foi para artistas de Jaguariaíva, mas também houve participação de candidatos de outros municípios, conforme a disponibilidade de vagas.

Na categoria Infantil, realizada na quarta-feira (12), os vencedores foram Daniel dos Santos, em primeiro lugar, Maria Clara Ferreira, em segundo, e Daniel de Oliveira, em terceiro.

Na sexta-feira (13), a categoria Sertanejo teve Luanna Dias como vencedora, seguida por Letícia e Ruan, em segundo lugar, e Jéssica Lima, em terceiro.

O encerramento ocorreu no sábado (14), com a categoria Popular Livre. Flávia Rodrigues Barbosa conquistou o primeiro lugar, Inácio Frizzanco e Banda ficaram em segundo, enquanto a dupla PGD, formada por Allex de Paula Pietrobelli e Misael Leite, terminou em terceiro.

As apresentações foram avaliadas por cinco profissionais das áreas musical, artística e cultural, considerando critérios como afinação, interpretação, ritmo, técnica e presença de palco.

A premiação foi viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Em cada categoria, os vencedores receberam R$ 5.500, R$ 2.900 e R$ 1.298,49, respectivamente. O evento contou com a presença do prefeito Juca Sloboda e de representantes da administração municipal.