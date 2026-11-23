DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um homem de 49 anos morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal registrada na madrugada desta segunda-feira (23), na PR-151, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 0h15, no km 210,7 da rodovia, no trecho que liga Jaguariaíva a Sengés. A batida envolveu um Volkswagen Gol, com placas de Jaguariaíva, e um JAC J3, emplacado em Arapoti.

Com a violência do impacto, os três ocupantes dos veículos sofreram ferimentos graves. O motorista do Gol, de 49 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde morreu. Já o condutor do JAC J3, de 41 anos, e uma passageira, de 59 anos, também ficaram gravemente feridos.

Segundo a PRE, os automóveis trafegavam em sentidos opostos no momento da colisão. No entanto, não foi possível identificar o sentido de deslocamento de cada veículo, uma vez que os envolvidos não prestaram declarações.

As causas e circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações de Folha Paranaense.