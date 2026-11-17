Redação - Marcelo Aguiar

BANDEIRANTES - Um homem foi preso na manhã de segunda-feira (16) após descumprir uma medida protetiva, destruir objetos na residência da ex-mulher e causar danos ao patrimônio público em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. Durante a ocorrência, o suspeito apresentou comportamento agressivo, fez ameaças contra a vítima e danificou estruturas da unidade da Polícia Militar e de uma viatura.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 10h49 para atender uma ocorrência na Rua Francisca Alves Morilha. A denúncia informava que um homem estava descumprindo uma medida protetiva de urgência e quebrando objetos dentro de uma residência.

Os policiais foram até o endereço e encontraram o suspeito no imóvel. Durante a abordagem e a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado. No entanto, os militares constataram os danos na residência, onde havia cadeiras arremessadas e vidros quebrados.

Em conversa com a mulher, os policiais foram informados de que ela possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Diante da confirmação da determinação judicial e dos fatos constatados no local, o homem recebeu voz de prisão. Foi necessário utilizar algemas, pois ele apresentava comportamento agressivo.

Mesmo após a prisão, o suspeito continuou alterado, passando a ameaçar a ex-mulher e a ofendê-la com palavras de baixo calão.

Na sequência, o homem foi encaminhado ao destacamento da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência. Durante a permanência na unidade, voltou a apresentar comportamento agressivo e danificou uma vidraça do prédio, desferindo cabeçadas contra a estrutura.

Diante da situação, ele foi contido por um dos policiais e colocado no compartimento de presos da viatura. Já no interior do veículo, passou a desferir diversos chutes contra a estrutura, provocando novos danos ao patrimônio público.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado à Santa Casa para a realização de exame de lesões corporais e, posteriormente, conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.