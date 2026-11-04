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Mãe é suspeita de matar os dois filhos encontrados mortos no Norte Pioneiro, diz delegado

Delegado Denner Roque revelou que a mulher teria enviado áudios antes do crime e pode ter tirado a própria vida; Bombeiros realizam buscas no Rio das Cinzas, entre Bandeirantes e Itambaracá

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/11/2026 às 13h33
Mãe é suspeita de matar os dois filhos encontrados mortos no Norte Pioneiro, diz delegado
A informação foi revelada pelo delegado Denner Roque durante entrevista à Rádio Yara. Foto: Rádio Yara/Cleverson Rodrigues

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a mãe das duas crianças encontradas mortas dentro de um automóvel, na manhã desta quarta-feira (4), entre Bandeirantes e Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná, tenha cometido os homicídios. A informação foi revelada pelo delegado Denner Roque durante entrevista à Rádio Yara, na qual também confirmou que o Corpo de Bombeiros realiza buscas pela mulher nas águas do Rio das Cinzas.

As vítimas são um menino de aproximadamente 5 anos e uma menina de cerca de 1 ano, encontrados sem vida dentro de um Hyundai HB20 vermelho, nas proximidades da ponte sobre o rio. A idade do menino havia sido divulgada inicialmente como 7 anos, mas foi atualizada após as informações repassadas pelo delegado.

Segundo Denner, os primeiros levantamentos apontam que a mãe teria enviado mensagens de áudio indicando a intenção de cometer os crimes e, posteriormente, tirar a própria vida. Entretanto, a possível morte da mulher ainda não foi confirmada, e as buscas continuam. Contudo, uma das hipóteses é de que a mãe teria cometido os homicídios dos filhos e, posteriormente, tirado a própria vida.

A Polícia Civil informou que os áudios serão analisados pelos investigadores para esclarecer a sequência dos acontecimentos e as circunstâncias das mortes.

Disputa pela guarda das crianças é investigada

Durante a entrevista, o delegado também revelou que os levantamentos preliminares identificaram a existência de uma disputa judicial entre os pais pela guarda das crianças.

Segundo ele, havia problemas familiares envolvendo o casal, mas ainda não existem elementos concretos que permitam estabelecer uma relação entre essa situação e a motivação dos homicídios.

A mãe das crianças é de Arapongas, no Norte do Paraná, enquanto o pai possui ligação com o município de Itambaracá. O delegado afirmou não ter confirmação sobre o endereço atual do homem.

Bombeiros fazem buscas no Rio das Cinzas

O automóvel com as duas crianças foi encontrado nas proximidades da ponte sobre o Rio das Cinzas, na rodovia que liga Bandeirantes a Itambaracá.

Após a localização dos corpos, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram buscas pela mãe na região do rio, diante da possibilidade de que ela tenha tirado a própria vida.

A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais, que deverão auxiliar na investigação das circunstâncias das mortes.

O delegado confirmou que as duas crianças já foram identificadas, mas os nomes não foram divulgados nas informações repassadas à imprensa.

Até o momento, a autoria dos homicídios e o paradeiro da mãe ainda não foram confirmados de forma conclusiva. A Polícia Civil continua investigando o caso.

A Folha Extra acompanha a ocorrência e trará novas informações conforme o avanço das investigações.

Informações da entrevista do delegado Denner à Rádio Yara.

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