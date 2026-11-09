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Motocicleta é encontrada dentro de Rio no Norte Pioneiro

Veículo foi localizado no Ribeirão das Antas, em Bandeirantes; suspeita inicial é de que a moto tenha sinais de adulteração ou clonagem

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
09/11/2026 às 14h36
Motocicleta é encontrada dentro de Rio no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

BANDEIRANTES - Uma motocicleta foi encontrada caída dentro do Ribeirão das Antas, na manhã deste domingo (8), na região da Baixada da Bela Vista, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil.

A localização do veículo chamou a atenção de moradores que passavam pelo trecho. Diante da situação, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência e verificar as condições da motocicleta.

De acordo com levantamentos preliminares realizados pela Polícia Militar, o veículo apresenta características de uma motocicleta conhecida popularmente como “cabrita”, expressão utilizada para identificar veículos com possíveis irregularidades, como adulteração de sinais identificadores, numeração irregular ou clonagem.

Durante o atendimento, nenhum condutor foi localizado nas proximidades. Também não houve comparecimento de proprietários ou responsáveis para reivindicar a motocicleta.

As autoridades realizam diligências para identificar a procedência do veículo e apurar como ele foi parar dentro do Ribeirão das Antas.

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Bandeirantes - PR
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Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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