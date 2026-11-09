Motocicleta é encontrada dentro de Rio no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

BANDEIRANTES - Uma motocicleta foi encontrada caída dentro do Ribeirão das Antas, na manhã deste domingo (8), na região da Baixada da Bela Vista, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil.

A localização do veículo chamou a atenção de moradores que passavam pelo trecho. Diante da situação, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência e verificar as condições da motocicleta.

De acordo com levantamentos preliminares realizados pela Polícia Militar, o veículo apresenta características de uma motocicleta conhecida popularmente como “cabrita”, expressão utilizada para identificar veículos com possíveis irregularidades, como adulteração de sinais identificadores, numeração irregular ou clonagem.

Durante o atendimento, nenhum condutor foi localizado nas proximidades. Também não houve comparecimento de proprietários ou responsáveis para reivindicar a motocicleta.

As autoridades realizam diligências para identificar a procedência do veículo e apurar como ele foi parar dentro do Ribeirão das Antas.