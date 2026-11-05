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Homem não aceita fim do relacionamento e é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira

Suspeito foi localizado no Hospital Municipal após a vítima denunciar ameaças e relatar que ele estaria circulando pela cidade com uma faca

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/11/2026 às 14h57
Homem não aceita fim do relacionamento e é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira
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Redação - Marcelo Aguiar

BANDEIRANTES - Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (3), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, suspeito de ameaçar e perseguir a ex-companheira após o término do relacionamento. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), depois que a vítima procurou a delegacia para denunciar as intimidações.

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De acordo com a Polícia Civil, a mulher havia encerrado o relacionamento cerca de dois dias antes, mas o homem não aceitava a separação. Na noite de segunda-feira (2), ele foi até a residência da ex-companheira, onde passou a gritar e exigir que ela saísse para conversar.

Na manhã seguinte, o suspeito retornou ao endereço e permaneceu por aproximadamente duas horas chamando pela mulher. Antes de deixar o local, afirmou que voltaria à noite para "terminar a conversa". Além disso, enviava mensagens ameaçadoras de forma constante.

A vítima decidiu procurar a polícia após receber informações de que o homem estaria circulando pela cidade com uma faca.

Segundo o delegado da PCPR, Michael Araujo, após receber a denúncia, os policiais iniciaram diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado no Hospital Municipal e conduzido à delegacia sem oferecer resistência.

Durante o deslocamento até a unidade policial, o homem continuou enviando mensagens à vítima, o que levou os policiais a recolherem seu aparelho celular.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e perseguição, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei Maria da Penha. A Polícia Civil também solicitou medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da vítima.

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias de violência contra mulheres podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197, da Polícia Civil, e 181, do Disque-Denúncia. Em situações de emergência, quando o crime estiver acontecendo, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

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Bandeirantes - PR
Bandeirantes - PR
Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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