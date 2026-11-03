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Carreta da Inovação chega a Salto do Itararé com atividades gratuitas de tecnologia

Estrutura estará na Praça Central até sexta-feira (6), oferecendo oficinas, experiências interativas e atividades voltadas à ciência, tecnologia e empreendedorismo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
03/11/2026 às 13h13
Carreta da Inovação chega a Salto do Itararé com atividades gratuitas de tecnologia
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

SALTO DO ITARARÉ - O município de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, recebe nesta semana a Carreta da Inovação, iniciativa itinerante da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA). Entre terça-feira (3) e sexta-feira (6), moradores poderão participar gratuitamente de atividades práticas e interativas envolvendo ciência, tecnologia e empreendedorismo.

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A estrutura está instalada na Praça Central, na Rua Eduardo Bertoni Júnior, e fica aberta ao público das 9h às 12h e das 14h às 18h. A programação é gratuita e busca aproximar a população de ferramentas tecnológicas e novas experiências de aprendizado.

Adaptada para funcionar como uma sala de aula itinerante, a carreta oferece espaço para oficinas, workshops e cursos. O ambiente conta com mesas, cadeiras e notebooks disponíveis para os participantes, além de equipamentos que permitem o contato com diferentes recursos tecnológicos.

Entre as atrações estão jogos digitais, experiências com óculos de realidade virtual e demonstrações de impressão 3D. As atividades são voltadas a diferentes faixas etárias, com atenção especial às crianças e aos jovens, buscando despertar o interesse pela ciência, pela tecnologia e pelas possibilidades de inovação.

A iniciativa também pretende estimular o empreendedorismo e ampliar o acesso ao conhecimento tecnológico em municípios do interior do Estado, levando atividades que nem sempre estão disponíveis nas comunidades menores.

Além de Salto do Itararé, a programação desta semana contempla Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Na cidade, a carreta estará na Praça 8 de Dezembro, também entre terça-feira (3) e sexta-feira (6), com atendimento nos mesmos horários.

Desde 2025, a Carreta da Inovação já percorreu mais de 140 municípios paranaenses. O projeto utiliza estruturas móveis para oferecer oficinas, demonstrações e experiências educativas, aproximando estudantes e moradores de diferentes regiões das ferramentas e dos conhecimentos relacionados à inovação.

Entre os atrativos estão experiências com óculos de realidade virtual, jogos digitais e demonstrações de impressão 3D. Foto: SEIA
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