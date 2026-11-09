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Mãe se joga sobre filhos para protegê-los durante temporal que destruiu casa em Salto do Itararé

Ventos arrancaram o telhado da residência e deixaram crianças feridas; mulher relatou momentos de desespero e a perda de praticamente todos os móveis. Moradores se unem para ajudá-la a recomeçar

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/11/2026 às 15h32
Mãe se joga sobre filhos para protegê-los durante temporal que destruiu casa em Salto do Itararé
Temporal destruiu todos os móveis da família. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na tarde do último sábado (07), um forte temporal atingiu o Paraná e destruiu todos os móveis de uma família de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro. Agda Andreezza Samara do Couto, mãe de quatro crianças, viu o telhado da casa onde morava ser arrancado pela força do vento e cair sobre a família. Em meio aos destroços, ela usou o próprio corpo para proteger as crianças.

Em entrevista à Folha Extra, Agda contou que estava tomando banho quando sua filha mais velha, de dez anos, avisou que o tempo estava fechando e que uma chuva forte se aproximava. Preocupada, a mãe saiu para fechar o carro que estava do lado de fora. Poucos instantes depois, ouviu a menina gritando.

Ao retornar para dentro da residência, o vento já soprava com muita intensidade. Agda reuniu os quatro filhos, de dez, oito, três e dois anos, e correu com eles para o quarto das crianças, na tentativa de encontrar um lugar mais seguro.

"O vento ergueu o telhado inteiro e foi caindo em cima das minhas meninas e em cima do bebê. Perfurou a perna da minha filha, precisou de 16 pontos. A mais velha ficou soterrada ali, eu levei várias pancadas para proteger meus filhos", contou a mãe.

Segundo Agda, as crianças estavam reunidas sobre a cama quando a estrutura começou a desabar. Sem ter para onde correr, ela e a filha mais velha tentaram proteger os menores.

A mãe se colocou sobre o filho caçula, de apenas dois anos, para evitar que ele fosse atingido pelos destroços. Durante a tentativa de proteger as crianças, Agda sofreu diversos ferimentos.

A filha de oito anos foi uma das mais atingidas. A menina sofreu um ferimento profundo na perna, que precisou de 16 pontos. Já a criança mais velha, de dez anos, foi atingida na cabeça por um caibro que caiu durante o destelhamento.

Mesmo com a casa sendo destruída, Agda conseguiu retirar as crianças do imóvel com a ajuda da filha mais velha. Em meio à chuva e aos fortes ventos, a família buscou abrigo na residência da mãe de Agda, localizada nas proximidades.

Somente depois que a chuva diminuiu, a família conseguiu procurar atendimento hospitalar para avaliar os ferimentos. Além da menina de oito anos, que precisou receber 16 pontos na perna, a filha mais velha também necessitou de avaliação após ser atingida na cabeça.

Agda relatou que o desespero foi tão intenso que precisou receber medicação para conseguir se acalmar depois do ocorrido.

Casa ficou destruída e família perdeu praticamente tudo

Quando o temporal passou, a família encontrou um cenário de destruição. A cobertura da casa havia sido praticamente toda arrancada e a água da chuva atingiu os cômodos, danificando móveis e objetos pessoais.

Segundo Agda, praticamente todos os móveis foram perdidos. O único eletrodoméstico que conseguiu preservar foi o fogão. Parte das roupas também pôde ser recuperada.

"Móveis eu perdi tudo o que tinha, só ficou o fogão. Roupa eu consegui recuperar. Destelhou praticamente toda a casa. As paredes estão moles, tem que tomar muito cuidado", relatou.

A casa onde a família vivia era alugada, mas os móveis e pertences destruídos pertenciam a Agda. Além dos prejuízos materiais, a mãe agora enfrenta o desafio de reorganizar a vida dos quatro filhos depois de perder praticamente toda a estrutura que havia conquistado.

Amigos e moradores se mobilizam para ajudar

Diante da situação, moradores e amigos começaram uma mobilização solidária para ajudar Agda e as crianças. Uma das pessoas que tomou a iniciativa foi Kettlyn Vitória Antunes da Fonseca, amiga da família. Em entrevista à Folha Extra, ela explicou que decidiu ajudar por conhecer as dificuldades enfrentadas por Agda e compreender a realidade de criar filhos.

"Também sou mãe, e sei da luta dela, sei que agora ficou ainda mais difícil", relatou Kettlyn.

Agda contou que já recebeu doações de roupas para as crianças e que moradores também estão contribuindo com móveis. Até o momento da entrevista, ela havia sido informada sobre a doação de uma cama e de um guarda-roupa.

A mãe também relatou ter recebido a visita da primeira-dama do município, que retornou à residência nesta segunda-feira (9), entregou uma cesta de alimentos e manifestou a intenção de continuar auxiliando a família.

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