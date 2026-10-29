Programa de inovação do governo chega a Salto do Itararé com atividades gratuitas

Entre os atrativos estão experiências com óculos de realidade virtual, jogos digitais e demonstrações de impressão 3D. Foto: SEIA

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - A população de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, terá a oportunidade de conhecer de perto diferentes tecnologias e participar de atividades gratuitas na próxima semana. A Carreta da Inovação, projeto itinerante da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), estará no município entre terça-feira (3) e sexta-feira (6) de novembro, com uma programação voltada à ciência, tecnologia e empreendedorismo.

As atividades serão realizadas das 9h às 12h e das 14h às 18h, com acesso gratuito à população. Até o momento, o local onde a carreta ficará instalada no município ainda não foi divulgado.

Adaptada para funcionar como uma sala de aula itinerante, a Carreta da Inovação conta com uma estrutura equipada para receber estudantes, crianças, jovens e moradores interessados em conhecer as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias.

Entre os atrativos estão experiências com óculos de realidade virtual, jogos digitais e demonstrações de impressão 3D. O espaço também dispõe de notebooks, mesas e cadeiras para a realização de oficinas, workshops e cursos voltados ao aprendizado tecnológico.

A proposta é proporcionar experiências práticas e interativas, permitindo que os participantes tenham contato direto com ferramentas e recursos que fazem parte de um cenário cada vez mais digital.

Além de apresentar novidades tecnológicas, a iniciativa busca despertar o interesse de crianças e adolescentes pelas áreas da ciência, inovação e empreendedorismo, incentivando a criatividade e o desenvolvimento de novas habilidades.

A passagem da Carreta da Inovação por Salto do Itararé também representa uma oportunidade de aproximar os moradores de experiências que nem sempre estão disponíveis em municípios de pequeno porte.

O prefeito Claudeci de Oliveira destacou a importância da iniciativa para a população, especialmente para as crianças.

“Nossas crianças e moradores terão a oportunidade de conhecer as novidades e avanços tecnológicos com a chegada da carreta”, afirmou.

O projeto percorre diferentes regiões do Paraná com o objetivo de democratizar o acesso à inovação, levando conhecimento e experiências tecnológicas para municípios de diferentes portes.

A programação em Salto do Itararé segue até sexta-feira (6), com atividades gratuitas nos períodos da manhã e da tarde.