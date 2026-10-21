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ROTAM prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em Salto do Itararé

Operações realizadas na segunda e terça-feira resultaram na apreensão de drogas, dinheiro e materiais utilizados no tráfico; um policial ficou ferido durante uma das abordagens

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
21/10/2026 às 09h38
ROTAM prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em Salto do Itararé
Foram apreendidas porções de cocaína, crack, maconha, dinheiro e materiais utilizados para comercialização das drogas. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - Uma sequência de operações realizadas pela Polícia Militar, por meio de equipes da ROTAM do 2º Batalhão, resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná. As ações aconteceram na segunda-feira (19) e na terça-feira (20), com apreensões de cocaína, crack, maconha, dinheiro e materiais utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes.

Policial ferido e apreensão de cocaína

A primeira ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (19), por volta das 15h10, durante diligências para o cumprimento de um mandado de prisão na Rua Gabriel Bertoni. Ao perceber a presença dos policiais, o alvo da ordem judicial fugiu, pulando muros de imóveis em direção a uma área de mata ciliar.

Durante a movimentação, um segundo homem correu para o interior de uma residência próxima. Os policiais acompanharam o suspeito e visualizaram, sobre um móvel da sala, materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Ao receber voz de prisão, o homem reagiu à abordagem e, segundo a Polícia Militar, agrediu um dos policiais, que sofreu escoriações e precisou de atendimento médico. O suspeito ainda tentou fugir novamente, mas acabou contido e preso pela equipe.

No imóvel, foram apreendidos 39 invólucros de cocaína, totalizando 27,8 gramas, uma balança de precisão, um aparelho celular e embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento dos entorpecentes.

Conforme a PM, o homem admitiu que comercializava drogas no local. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desobediência e lesão corporal. O indivíduo que era alvo do mandado de prisão não foi localizado.

Nova ação terminou com três presos

Já na tarde de terça-feira (20), por volta das 17h, equipes da ROTAM realizavam patrulhamento pela Rua Agenor Frizo quando perceberam um homem tentando se esconder ao notar a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 19 pedras de crack escondidas dentro de um maço de cigarros, além de R$ 39 em dinheiro. Questionado, o suspeito admitiu o envolvimento com o tráfico e informou que mantinha outras drogas em sua residência.

Com autorização para entrar no imóvel, os policiais localizaram 44 buchas e outras três porções de maconha, que totalizaram 263,54 gramas. Também foram apreendidos um aparelho celular e uma caderneta com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

O homem informou ainda que comercializava os entorpecentes para um terceiro indivíduo e indicou o endereço onde adquiria as drogas.

A partir das informações obtidas, a equipe se deslocou até um imóvel na Rua Emílio Delsoto, por volta das 17h30. Ao chegarem à propriedade, os policiais flagraram suspeitos tentando fugir pelos fundos da residência.

Um dos indivíduos conseguiu escapar pulando muros de imóveis vizinhos. Segundo a Polícia Militar, ele aparentava portar uma arma de fogo e carregava um pacote durante a fuga. Este suspeito não foi localizado.

Dentro da residência, um homem e uma mulher foram abordados. Conforme o boletim policial, o homem resistiu à ação com empurrões e tentativas de fuga, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização.

Durante as buscas, os militares apreenderam porções de crack fracionadas e embaladas, além de um prato e uma lâmina com resíduos da droga, papel laminado utilizado para embalagem e documentos pertencentes ao suspeito que havia fugido.

Ainda segundo a PM, os dois abordados admitiram que realizavam a preparação e o fracionamento dos entorpecentes para o indivíduo que conseguiu escapar. Durante a operação, uma pessoa que chegou ao imóvel para comprar drogas também foi identificada e liberada.

Ao todo, as ações de terça-feira terminaram com três pessoas presas. Somadas à ocorrência de segunda-feira, quatro suspeitos foram detidos em dois dias de operações no município.

Todos os presos passaram por avaliação médica e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para os procedimentos cabíveis.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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