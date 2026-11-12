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Salto do Itararé conquista selo Ouro em Transparência Pública

Após conquistar o selo Prata em 2025, município alcançou certificação Ouro em 2026 e avançou da 356ª para a 134ª posição entre as 399 cidades paranaenses

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
12/11/2026 às 16h56
Salto do Itararé conquista selo Ouro em Transparência Pública
Prefeitura de Salto do Itararé celebra avanço no ranking estadual de transparência e conquista do selo Ouro em 2026. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - A prefeitura de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, conquistou o selo Ouro em Transparência Pública no ciclo de 2026 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A certificação representa mais um avanço para a administração municipal, que havia recebido o selo Prata em 2025 e agora alcançou uma categoria superior de reconhecimento.

Segundo informações divulgadas pela prefeitura, a cidade também apresentou uma evolução expressiva no ranking estadual de transparência. Em 2024, Salto do Itararé ocupava a 356ª posição entre os 399 municípios paranaenses. Dois anos depois, alcançou a 134ª colocação, representando um salto de 222 posições no levantamento.

O reconhecimento é resultado da avaliação dos portais de transparência de instituições públicas brasileiras, realizada com metodologia padronizada e acompanhamento dos Tribunais de Contas. A certificação considera a disponibilidade, a qualidade e a facilidade de acesso às informações disponibilizadas pelos órgãos públicos.

De acordo com a administração municipal, o avanço representa maior facilidade para a população acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Entre as informações disponibilizadas estão despesas, receitas, contratos administrativos e procedimentos licitatórios, permitindo que os moradores fiscalizem as movimentações financeiras da prefeitura.         

Para o prefeito Claudeci de Oliveira, o resultado reflete o compromisso da gestão em garantir maior acesso às informações públicas.

“Essa conquista representa um avanço importante para Salto do Itararé e demonstra nosso compromisso com uma administração cada vez mais transparente. Queremos que a população tenha acesso às informações, acompanhe a aplicação dos recursos públicos e participe da construção de uma cidade melhor”, disse o prefeito.

A avaliação do PNTP considera critérios relacionados à atualização dos dados, possibilidade de consulta, apresentação de informações financeiras, contratos, licitações e canais de atendimento ao cidadão.

Coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o programa busca estimular boas práticas administrativas e fortalecer o controle social sobre a utilização dos recursos públicos.

Para Salto do Itararé, a passagem do selo Prata para o Ouro, em apenas um ano, reforça a trajetória de evolução na transparência municipal. A administração destaca que pretende continuar aprimorando os serviços e ampliando o acesso da população às informações oficiais.

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