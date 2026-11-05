Família faz vaquinha de R$ 60 mil para tratamento de enfermeiro com câncer no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SALTO DO ITARARÉ - Depois de dedicar sua vida profissional a cuidar de outras pessoas, o enfermeiro Nilton Carlos da Silva, conhecido carinhosamente como Niltinho, enfrenta agora uma batalha pela própria saúde. Morador de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, ele foi diagnosticado com câncer no fígado e no pulmão e precisa de um tratamento com medicamentos de alto custo. Sem condições financeiras para arcar com as despesas, familiares e amigos iniciaram uma campanha solidária para arrecadar R$ 60 mil e garantir o início do tratamento.

Niltinho é pai de cinco filhos e atuava como enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Siqueira Campos, mas precisou se afastar do trabalho após o diagnóstico. Segundo a família, o profissional era o único responsável pela renda da casa, situação que tornou ainda mais difícil enfrentar os custos do tratamento.

Em contato com a reportagem da Folha, Priscila Gomes, sobrinha do enfermeiro, explicou que a família está mobilizada para conseguir os recursos necessários o mais rápido possível. De acordo com ela, a orientação médica recebida pelos familiares é de que Niltinho não teria condições de suportar tratamentos como quimioterapia e radioterapia, sendo indicada uma alternativa com medicamentos injetáveis de alto custo.

"Quanto mais conseguirmos expandir isso, quanto mais pessoas ajudarem, mais rápido vamos conseguir atingir a meta para ele iniciar o tratamento o quanto antes, para ele ter maior chance de sucesso no tratamento", relatou Priscila.

A sobrinha também destacou as dificuldades financeiras enfrentadas pela família desde que Niltinho precisou interromper suas atividades profissionais. Segundo ela, a impossibilidade de continuar trabalhando deixou o enfermeiro sem condições de custear os medicamentos necessários.

"Como ele está sem trabalhar e era quem sustentava a casa, sem o trabalho, fica sem condições de conseguir custear o tratamento. Deixa a gente com uma situação de impotência, por isso estou tentando todos os meios possíveis para trazer visibilidade para esse caso e conseguir ajuda o mais rápido possível", contou.

Família busca R$ 60 mil para medicamentos

Diante da urgência relatada pelos familiares, uma vaquinha online foi criada na terça-feira (3) com o objetivo de arrecadar R$ 60 mil. O valor, segundo a família, será destinado exclusivamente à compra de medicamentos injetáveis importados necessários ao tratamento.

A mobilização ganhou força rapidamente. Até esta quinta-feira (5), apenas dois dias após o início da campanha, o valor arrecadado já havia ultrapassado R$ 39 mil, demonstrando o apoio de pessoas sensibilizadas com a situação do enfermeiro.

A família também busca o acesso aos medicamentos por meio da Justiça, mas teme que o andamento do processo não ocorra com a rapidez necessária para o início do tratamento.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Márcia Freitas, prima de Niltinho, fez um apelo à população e destacou a trajetória do enfermeiro, que dedicou sua carreira ao atendimento de pessoas em situações de emergência.

"Um jovem, pai de cinco filhos, enfermeiro do SAMU, que sempre trabalhou e dedicou sua vida para ajudar outras pessoas. Recentemente, tudo mudou, ele recebeu o diagnóstico e agora precisa deste tratamento de alto custo", relatou.

Márcia também explicou que a arrecadação foi organizada como uma alternativa para tentar garantir a compra dos medicamentos enquanto a família busca uma solução judicial.

"Estamos buscando por via judicial, mas sabemos que o processo é lento e pode demorar, e ele não pode esperar. Por isso criamos a vaquinha online, para conseguir esses medicamentos. Cada contribuição, independentemente do valor, será importante", afirmou.

Aqueles que desejarem contribuir com a arrecadação podem acessar o link da vaquinha AQUI ou contribuir com valores através da chave PIX [email protected].