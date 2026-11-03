Fim de semana tem troca de tiros com dois mortos no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Dois homens morreram em uma troca de tiros com equipes da Rotam. A situação foi registrada no fim da noite do último sábado (31) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h00 os policiais realizavam um patrulhamento pela Rua Vereador José Antunes Ferreira quando a equipe observou uma motocicleta Honda Twister onde o piloto acelerou ao perceber a presença da viatura.

Diante da suspeita, os policiais foram atrás dos suspeitos que não acataram as ordens de abordagem fugindo em direção ao Centro. Uma equipe da Rotam deu apoio na perseguição quando, no bairro sindicato, os policiais tentaram novamente realizar a abordagem dos suspeitos, mas os homens teriam sacada armas e dispararam contra as equipes. Houve troca de tiros e os suspeitos acabaram alvejados.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local prestando os primeiros socorros aos suspeitos, mas a dupla não resistiu e morreu no local. A equipe do Corpo de Bombeiros também prestou atendimento a ocorrência.

Frente aos fatos, a equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher os corpos das vítimas. A pistola calibre 380 e o revólver calibre 38 foram recolhidos. A motocicleta foi apreendida e encaminhada a delegacia da Polícia Civil.

O caso segue sendo investigado.