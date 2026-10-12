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Menina de 3 anos morre após ser atingida por trave de futebol em cidade dos Campos Gerais

Criança participava de comemoração em Imbaú quando a estrutura caiu sobre seu corpo; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
12/10/2026 às 14h00 Atualizada em 12/10/2026 às 14h04
Menina de 3 anos morre após ser atingida por trave de futebol em cidade dos Campos Gerais
Criança morre após acidente - Foto: Divulgação.

Uma festa em comemoração ao Dia das Crianças terminou em tragédia no município de Imbaú, na região dos Campos Gerais do Paraná. Uma menina de apenas três anos morreu no domingo (11) após ser atingida por uma trave de futebol que caiu durante o evento realizado no espaço comunitário conhecido como Campo do Bonifácio.

De acordo com informações da Polícia Civil, a estrutura tombou e atingiu a região abdominal da criança. A menina foi socorrida pelos próprios pais, que a levaram rapidamente a uma unidade de saúde do município. Apesar dos esforços para salvá-la, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos.

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A Polícia Civil abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias da queda da trave e apurar eventuais responsabilidades. Testemunhas que participavam da comemoração deverão ser ouvidas nos próximos dias. A investigação também deverá buscar informações sobre as condições de segurança e manutenção do equipamento.

O corpo da menina está sendo velado na residência da família, na localidade de Imbauzinho. O sepultamento está previsto para o final da tarde desta segunda-feira (12), no Cemitério São José.

Terceira morte semelhante no Paraná em 2026

A tragédia em Imbaú chama a atenção para a segurança de equipamentos esportivos utilizados por crianças. Este é o terceiro caso de morte infantil envolvendo a queda de traves de futebol registrado no Paraná em 2026, conforme os casos relatados neste ano.

Em fevereiro, um menino de sete anos morreu após um acidente semelhante em uma quadra municipal de Marquinho, na região central do Estado. Dois meses depois, em abril, uma criança de três anos também perdeu a vida após ser atingida por uma trave durante uma atividade recreativa em uma escola particular de Prudentópolis.

A repetição dos acidentes reforça a importância de medidas preventivas, como a fixação adequada das traves, inspeções periódicas e fiscalização das condições de segurança em escolas, quadras e espaços comunitários.

No caso de Imbaú, caberá à investigação policial determinar o que provocou a queda da estrutura e se houve falhas que poderiam ter evitado a tragédia.

Com informações do Portal A Rede, parcerio da Folha.

 

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
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