A previsão aponta risco de chuva intensa, queda de granizo, rajadas de vento e descargas elétricas. Foto: Kainan Lucas/ Ric RECORD

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Após dois tornados atingirem o Paraná durante o feriado de sexta-feira (20), o estado voltou a ficar sob alerta de tempestades nesta segunda-feira (23). A previsão aponta risco de chuva intensa, queda de granizo, rajadas de vento e descargas elétricas em diferentes regiões paranaenses.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, classificado como perigo potencial, válido durante toda a segunda-feira. O aviso indica a possibilidade de rajadas de vento de até 60 km/h, além de condições favoráveis à ocorrência de temporais.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades devem continuar em todas as regiões do estado. O risco de tempestades aumenta principalmente a partir do fim da manhã, com maior intensidade prevista para o período da tarde.

Além das chuvas, a sensação de abafamento deve permanecer em todo o Paraná. Os meteorologistas destacam que os temporais podem ocorrer de maneira irregular, atingindo diferentes municípios em horários distintos e com intensidades variadas.

A combinação de ventos fortes, granizo e grande quantidade de raios exige atenção da população, especialmente durante os períodos de maior instabilidade.

Orientações de segurança

Diante do alerta, o Inmet recomenda que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Outra orientação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, estruturas que podem oferecer riscos durante ventos intensos. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Com informações de G1 Paraná.