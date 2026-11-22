Entre as regiões abrangidas pelos avisos estão o Norte Pioneiro, Norte Central, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Campos Gerais, Centro-Sul e outras áreas do Paraná.

O Paraná enfrenta um domingo (22) de atenção redobrada diante da previsão de temporais em diversas regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo e perigo potencial para tempestades, enquanto o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e a Defesa Civil estadual reforçaram o risco de fenômenos meteorológicos intensos.

De acordo com o Inmet, nas áreas sob alerta laranja, as chuvas podem atingir entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados de até 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 km/h, acompanhadas de descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo.

O cenário representa risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e prejuízos às atividades agrícolas.

Entre as regiões abrangidas pelos avisos estão o Norte Pioneiro, Norte Central, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Campos Gerais, Centro-Sul e outras áreas do Paraná. A intensidade das tempestades pode variar de um município para outro, com possibilidade de ocorrências localizadas mais severas.

A instabilidade está associada à intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e à influência de uma frente fria que avança pelo oceano. A combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas e tempestades em diferentes pontos do território paranaense.

Norte Pioneiro e Campos Gerais também exigem atenção

O boletim meteorológico divulgado neste domingo pelo Simepar e pela Defesa Civil aponta risco de tempestades em todo o Paraná, com maior preocupação em setores do Norte e Noroeste. Nas demais regiões, incluindo áreas dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro, também há possibilidade de chuva forte, ventos intensos, raios e granizo.

Municípios como Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Ibaiti, Arapoti, Jaguariaíva e Ponta Grossa devem acompanhar as atualizações meteorológicas, especialmente durante a tarde, a noite e a madrugada de segunda-feira (23).

Apesar da instabilidade, as temperaturas continuam elevadas em parte do estado. No Norte e Noroeste, as máximas podem se aproximar dos 30°C, enquanto outras regiões devem registrar temperaturas próximas dos 25°C.

A previsão indica que a instabilidade continuará na segunda-feira (23), com possibilidade de novas tempestades, principalmente entre o fim da manhã e a tarde. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não procurar abrigo debaixo de árvores durante tempestades e manter distância de postes, placas e estruturas que possam ser atingidas por rajadas de vento.

Os moradores também devem evitar utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades com descargas elétricas. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.