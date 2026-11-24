DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
O Paraná está novamente em alerta para a ocorrência de eventos climáticos severos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que representa grande perigo, para 287 municípios paranaenses nesta terça-feira (24). O aviso permanece válido até as 23h59.
O alerta abrange municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste, Central, Sudoeste e Sul do Estado. Entre as cidades atingidas pelo aviso estão Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e Ponta Grossa.
De acordo com o Inmet, as condições meteorológicas podem favorecer a ocorrência de chuvas superiores a 60 milímetros por hora, com acumulados acima de 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento superiores a 100 km/h e queda de granizo.
O cenário apresenta grande risco de danos em edificações, destruição de plantações, interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos.
O novo alerta ocorre apenas quatro dias após a passagem de dois tornados pelo Paraná, registrados nos municípios de Foz do Iguaçu e Manoel Ribas, na última sexta-feira (20).
Além do alerta vermelho, o Inmet também emitiu avisos de níveis laranja e amarelo para diferentes áreas do território paranaense, indicando perigo e perigo potencial para a ocorrência de tempestades.
Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a combinação entre temperaturas elevadas, nebulosidade e sensação de abafamento favorece a formação de instabilidades.
Diante das condições previstas, a população deve redobrar os cuidados, evitar permanecer em áreas abertas durante os temporais e buscar abrigo em locais seguros. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Veja a lista das cidades em alerta vermelho nesta terça-feira (24):
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Amaporã
- Ampére
- Anahy
- Ângulo
- Apucarana
- Arapongas
- Arapuã
- Araruna
- Ariranha do Ivaí
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Barbosa Ferraz
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso
- Bom Sucesso do Sul
- Borrazópolis
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambé
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Carambeí
- Cascavel
- Castro
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Clevelândia
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruz Machado
- Cruzmaltina
- Curiúva
- Diamante D'Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Douradina
- Doutor Camargo
- Enéas Marques
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Faxinal
- Fênix
- Fernandes Pinheiro
- Figueira
- Floraí
- Flor da Serra do Sul
- Floresta
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guamiranga
- Guaporema
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibema
- Ibiporã
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Iguatu
- Imbaú
- Imbituva
- Inácio Martins
- Indianópolis
- Ipiranga
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Irati
- Iretama
- Itaipulândia
- Itambé
- Itapejara d'Oeste
- Ivaí
- Ivaiporã
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaguapitã
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jataizinho
- Jesuítas
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lidianópolis
- Lindoeste
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Mallet
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Mariluz
- Maringá
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Marumbi
- Matelândia
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Medianeira
- Mercedes
- Mirador
- Missal
- Moreira Sales
- Munhoz de Melo
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Olímpia
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Bárbara
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Ouro Verde do Oeste
- Paiçandu
- Palmas
- Palmeira
- Palmital
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranavaí
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pérola d'Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Piraí do Sul
- Pitanga
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Planalto
- Ponta Grossa
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Presidente Castelo Branco
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Ramilândia
- Rancho Alegre D'Oeste
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bom
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Ivaí
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Helena
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Mônica
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São Carlos do Ivaí
- São Jerônimo da Serra
- São João
- São João do Ivaí
- São Jorge d'Oeste
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Manoel do Paraná
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- São Sebastião da Amoreira
- São Tomé
- Sapopema
- Sarandi
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sertanópolis
- Sulina
- Tamarana
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Teixeira Soares
- Telêmaco Borba
- Terra Boa
- Terra Roxa
- Tibagi
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- União da Vitória
- Uniflor
- Ventania
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Xambrê
Com informações de G1 Paraná.