DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná está novamente em alerta para a ocorrência de eventos climáticos severos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que representa grande perigo, para 287 municípios paranaenses nesta terça-feira (24). O aviso permanece válido até as 23h59.

O alerta abrange municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste, Central, Sudoeste e Sul do Estado. Entre as cidades atingidas pelo aviso estão Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e Ponta Grossa.

De acordo com o Inmet, as condições meteorológicas podem favorecer a ocorrência de chuvas superiores a 60 milímetros por hora, com acumulados acima de 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento superiores a 100 km/h e queda de granizo.

O cenário apresenta grande risco de danos em edificações, destruição de plantações, interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos.

O novo alerta ocorre apenas quatro dias após a passagem de dois tornados pelo Paraná, registrados nos municípios de Foz do Iguaçu e Manoel Ribas, na última sexta-feira (20).

Além do alerta vermelho, o Inmet também emitiu avisos de níveis laranja e amarelo para diferentes áreas do território paranaense, indicando perigo e perigo potencial para a ocorrência de tempestades.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a combinação entre temperaturas elevadas, nebulosidade e sensação de abafamento favorece a formação de instabilidades.

Diante das condições previstas, a população deve redobrar os cuidados, evitar permanecer em áreas abertas durante os temporais e buscar abrigo em locais seguros. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Veja a lista das cidades em alerta vermelho nesta terça-feira (24):

Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Paraná Alto Piquiri Amaporã Ampére Anahy Ângulo Apucarana Arapongas Arapuã Araruna Ariranha do Ivaí Assaí Assis Chateaubriand Astorga Atalaia Barbosa Ferraz Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Boa Esperança Boa Esperança do Iguaçu Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bom Jesus do Sul Bom Sucesso Bom Sucesso do Sul Borrazópolis Braganey Brasilândia do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Califórnia Cambé Cambira Campina da Lagoa Campina do Simão Campo Bonito Campo Mourão Cândido de Abreu Candói Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Carambeí Cascavel Castro Catanduvas Céu Azul Chopinzinho Cianorte Cidade Gaúcha Clevelândia Corbélia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida Corumbataí do Sul Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Oeste Cruz Machado Cruzmaltina Curiúva Diamante D'Oeste Diamante do Sul Dois Vizinhos Douradina Doutor Camargo Enéas Marques Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Farol Faxinal Fênix Fernandes Pinheiro Figueira Floraí Flor da Serra do Sul Floresta Flórida Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves Francisco Beltrão General Carneiro Godoy Moreira Goioerê Goioxim Grandes Rios Guaíra Guamiranga Guaporema Guaraniaçu Guarapuava Honório Serpa Ibema Ibiporã Icaraíma Iguaraçu Iguatu Imbaú Imbituva Inácio Martins Indianópolis Ipiranga Iporã Iracema do Oeste Irati Iretama Itaipulândia Itambé Itapejara d'Oeste Ivaí Ivaiporã Ivaté Ivatuba Jaguapitã Jandaia do Sul Janiópolis Japurá Jardim Alegre Jataizinho Jesuítas Juranda Jussara Kaloré Laranjal Laranjeiras do Sul Lidianópolis Lindoeste Londrina Luiziana Lunardelli Mallet Mamborê Mandaguaçu Mandaguari Manfrinópolis Mangueirinha Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Mariluz Maringá Mariópolis Maripá Marmeleiro Marquinho Marumbi Matelândia Mato Rico Mauá da Serra Medianeira Mercedes Mirador Missal Moreira Sales Munhoz de Melo Nova Aliança do Ivaí Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança Nova Esperança do Sudoeste Nova Laranjeiras Nova Olímpia Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Bárbara Nova Santa Rosa Nova Tebas Novo Itacolomi Ortigueira Ourizona Ouro Verde do Oeste Paiçandu Palmas Palmeira Palmital Palotina Paraíso do Norte Paranavaí Pato Bragado Pato Branco Paula Freitas Paulo Frontin Peabiru Perobal Pérola Pérola d'Oeste Pinhal de São Bento Pinhão Piraí do Sul Pitanga Pitangueiras Planaltina do Paraná Planalto Ponta Grossa Porto Barreiro Porto Vitória Pranchita Presidente Castelo Branco Prudentópolis Quarto Centenário Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Querência do Norte Quinta do Sol Ramilândia Rancho Alegre D'Oeste Realeza Rebouças Renascença Reserva Reserva do Iguaçu Rio Azul Rio Bom Rio Bonito do Iguaçu Rio Branco do Ivaí Rolândia Roncador Rondon Rosário do Ivaí Sabáudia Salgado Filho Salto do Lontra Santa Cecília do Pavão Santa Cruz de Monte Castelo Santa Fé Santa Helena Santa Isabel do Ivaí Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Mônica Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio do Sudoeste São Carlos do Ivaí São Jerônimo da Serra São João São João do Ivaí São Jorge d'Oeste São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São José das Palmeiras São Manoel do Paraná São Mateus do Sul São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu São Pedro do Ivaí São Sebastião da Amoreira São Tomé Sapopema Sarandi Saudade do Iguaçu Serranópolis do Iguaçu Sertanópolis Sulina Tamarana Tamboara Tapejara Tapira Teixeira Soares Telêmaco Borba Terra Boa Terra Roxa Tibagi Toledo Três Barras do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama União da Vitória Uniflor Ventania Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Xambrê

Com informações de G1 Paraná.