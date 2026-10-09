Bailarino da Carreta Furacão é atropelado por motociclista no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um bailarino da Carreta Furacão foi atropelado por uma motocicleta durante uma apresentação na noite desta quinta-feira (8), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Santa Catarina e assustou moradores que participavam do passeio na carreta. Equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com as informações divulgadas por Wagner Repórter, o acidente envolveu um mototaxista que transportava um passageiro no momento da colisão. Por circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, a motocicleta acabou atingindo um dos dançarinos que acompanhavam a carreta durante o trajeto pelas ruas da cidade.

O atropelamento provocou momentos de preocupação entre os passageiros da atração, que presenciaram a situação.

Um detalhe chamou a atenção de quem acompanhou a ocorrência. Logo após o atropelamento, o passageiro que estava na garupa da motocicleta deixou o local, sem que fossem esclarecidos os motivos.

Testemunhas relataram que o mototaxista trafegava em baixa velocidade quando ocorreu a colisão. Apesar do susto, o bailarino não apresentou lesões aparentes, enquanto o motociclista sofreu ferimentos leves.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do passageiro que deixou o local nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

Após o atropelamento, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas para prestar atendimento.

Conforme as informações iniciais, duas pessoas foram encaminhadas à Santa Casa de Cornélio Procópio para avaliação médica.

Apesar do atendimento hospitalar, não foram relatados ferimentos graves. As circunstâncias da colisão ainda deverão ser esclarecidas.