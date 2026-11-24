DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Mais de três décadas após o assassinato do promotor de Justiça Francisco Bezerra Cavalcante, ocorrido dentro do Fórum de Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, o Estado brasileiro deverá pagar R$ 410 mil em indenização aos familiares da vítima. O valor será custeado pela União e pelo Estado do Paraná, com recursos dos cofres públicos, em decorrência da demora e da omissão no julgamento do crime.

O acordo de solução amistosa será assinado nesta quinta-feira (26), na sede do Ministério Público do Paraná (MPPR), em Curitiba. O documento reconhece a responsabilidade internacional do Brasil pelas falhas na condução do processo, que prescreveu sem que o principal acusado fosse julgado pelo Tribunal do Júri.

A iniciativa é inédita no país, sendo a primeira vez que um Ministério Público estadual recorre ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e obtém medidas de reparação em favor da vítima.

Promotor foi morto dentro do fórum

O crime aconteceu em 15 de junho de 1989. Natural do Ceará, Francisco Bezerra Cavalcante tinha 31 anos quando foi atingido por um disparo de arma de fogo dentro do gabinete do então juiz de Ortigueira, Setembrino Von Holleben, apontado pelas investigações e pela denúncia como autor do disparo.

Na época, o promotor investigava possíveis irregularidades em um concurso público destinado ao preenchimento do cargo de oficial de registro de imóveis da comarca.

Francisco deixou esposa e dois filhos, que tinham apenas três e seis anos de idade.

Em 1990, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público denunciou o então magistrado por homicídio. Outras sete pessoas também foram denunciadas por crimes relacionados ao caso, incluindo falsidade ideológica e falso testemunho.

Processo prescreveu sem julgamento

Apesar das provas que, segundo o Ministério Público, indicavam a autoria do crime, o processo sofreu sucessivas interrupções ao longo dos anos. Em 2014, 25 anos após o homicídio, o caso prescreveu sem julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri.

Diante da ausência de uma resposta judicial, em 2016, o MPPR encaminhou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), buscando o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro e a reparação aos familiares da vítima.

Após uma década de tramitação no Sistema Interamericano, o acordo prevê o reconhecimento formal das falhas judiciais e um pedido oficial de desculpas à família do promotor.

Indenização será paga com dinheiro público

Entre as medidas previstas no documento está o pagamento de R$ 410 mil por danos materiais e morais aos familiares de Francisco Bezerra Cavalcante.

O valor será custeado pela União e pelo Estado do Paraná. Na prática, a indenização sairá dos orçamentos públicos, financiados, entre outras receitas, pelos tributos pagos pela população.

O montante foi estabelecido com base na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, considerando casos semelhantes e o estágio de tramitação do procedimento.

Além da reparação financeira, o acordo prevê a realização de cursos de capacitação destinados a integrantes do Ministério Público brasileiro e do Tribunal de Justiça do Paraná, com abordagem sobre direitos humanos, duração razoável dos processos e responsabilidade do Estado na investigação e punição de crimes.

A cerimônia de assinatura está marcada para as 15h desta quinta-feira, em Curitiba. Posteriormente, o documento será encaminhado para homologação e acompanhamento pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Com informações do Ministério Público do Paraná e Diário dos Campos.