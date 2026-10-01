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Suspeitos invadem residência durante fuga da polícia em Siqueira Campos

Operação contra o tráfico terminou com um homem preso, um adolescente apreendido e drogas localizadas em uma residência e em um veículo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
01/10/2026 às 15h37
Suspeitos invadem residência durante fuga da polícia em Siqueira Campos
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com um homem preso e um adolescente apreendido na tarde de quarta-feira (30), em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada por volta das 16h, durante patrulhamento da equipe da ROTAM no cruzamento das ruas Pará e Quintino Bocaiúva.

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Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos fugiram ao perceber a aproximação dos policiais. Durante a perseguição, os envolvidos pularam muros e entraram em uma residência pela janela. Um adolescente foi localizado e apreendido, enquanto o outro suspeito conseguiu fugir para uma área de mata e permanece sendo procurado.

Durante as buscas no imóvel, que era alugado, os policiais encontraram 45 gramas de maconha, uma balança de precisão, R$ 64 em dinheiro e materiais utilizados para o preparo da droga. Também foram localizados dois cigarros eletrônicos adaptados como esconderijo. Dentro dos aparelhos havia 13 porções de cocaína, totalizando 12,26 gramas.

Durante o cerco policial, um Peugeot 206 também foi abordado após tentar fugir nas proximidades da residência. Conforme a PM, no veículo foram encontradas 21 porções de maconha, com peso de 789 gramas. O condutor teria informado que transportava a droga a pedido do suspeito que fugiu.

Na residência do motorista, os policiais localizaram ainda 61 gramas de maconha.

Ao todo, foram apreendidos 895 gramas de maconha, 12,26 gramas de cocaína, cinco celulares, uma balança de precisão, dois cigarros eletrônicos adaptados, materiais para fracionamento e dinheiro. O homem preso e o adolescente apreendido foram encaminhados para os procedimentos cabíveis.

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