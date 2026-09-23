Siqueira Campos celebra aniversário de 106 anos de história

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - O município de Siqueira Campos celebra nesta quarta-feira (23) seu aniversário de 106 anos de emancipação político-administrativa. Localizada no Norte Pioneiro do Paraná, a cidade construiu sua trajetória a partir da colonização iniciada no século XIX e se tornou uma das principais referências regionais em áreas como agricultura, comércio, serviços, educação e turismo religioso.

A história do município começou em 1843, quando o pioneiro Joaquim José de Sene chegou à região e tomou posse de uma extensa área de terras. Nas décadas seguintes, novas famílias se estabeleceram no local, formando um povoado que passou a ser conhecido como Colônia Mineira devido à origem de muitos dos moradores que vieram de Minas Gerais. O crescimento populacional impulsionou a organização da comunidade e o desenvolvimento das primeiras atividades econômicas.

Ao longo de sua formação, a localidade recebeu diferentes denominações. Em 1909, passou a se chamar Penápolis em homenagem ao presidente Afonso Pena. Poucos anos depois, com a criação oficial do município, voltou a adotar o nome Colônia Mineira. A emancipação ocorreu em 1920, tendo como marco a instalação da administração municipal em 23 de setembro daquele ano, data que passou a ser celebrada como aniversário da cidade.

Em 1930, o município recebeu a atual denominação de Siqueira Campos, em homenagem ao tenente Antônio de Siqueira Campos, um dos personagens mais conhecidos do movimento tenentista brasileiro e sobrevivente do episódio histórico conhecido como Levante dos 18 do Forte de Copacabana. O militar faleceu no mesmo ano em um acidente aéreo e teve seu nome eternizado no município paranaense.

Mais de um século após sua emancipação, Siqueira Campos mantém características que marcaram sua formação, combinando tradição, produção agrícola e crescimento urbano. Segundo estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui cerca de 24 mil habitantes e apresenta indicadores que refletem a expansão registrada nas últimas décadas.

A economia local é sustentada principalmente pelo agronegócio, com destaque para atividades ligadas à produção agrícola e pecuária, além do comércio e da prestação de serviços. A localização estratégica às margens de importantes rodovias estaduais também contribui para a integração com outros municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais.

Nos últimos anos, o município também tem se destacado por investimentos em infraestrutura urbana e rural, melhorias em áreas como saúde e educação e pela valorização de eventos culturais, religiosos e agropecuários. As comemorações dos 106 anos incluem atividades religiosas, programação festiva e eventos voltados à população, reforçando a importância da data para a comunidade siqueirense.