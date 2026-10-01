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Jovem da região que sofreu acidente de moto não resiste e morre no hospital

Pedro Ferreira da Silva Neto estava internado desde o domingo na UTI da Santa Casa de Ourinhos; vítima morava em Santo Antônio da Platina

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Passando a Régua
01/10/2026 às 11h21
Jovem da região que sofreu acidente de moto não resiste e morre no hospital
Foto: Reprodução/Passando a Régua

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um jovem de 22 anos morreu na tarde da última terça-feira (29) após ser vítima de um acidente de moto na rodovia Melo Peixoto. Pedro Ferreira da Silva Neto era morador de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, e estava internado na Santa Casa de Ourinhos/SP desde o último domingo (27).

De acordo com as informações apuradas pelo portal Passando a Régua, Pedro conduzia uma motocicleta pela rodovia Melo Peixoto no sentido interior – capital quando, na altura do km 378 da rodovia, perdeu o controle da direção e acabou atingindo uma placa de sinalização.

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Com a violência do impacto, o rapaz teve ferimentos graves. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado a Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Devido a gravidade do quadro clínico, o paciente teve de ser entubado e permaneceu internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Porém, infelizmente, o rapaz não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na tarde da última terça-feira.

O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames de necropsia solicitados pela equipe da Polícia Civil. Após ser liberado para família, foi velado e sepultado na cidade Santo Antônio da Platina, onde o rapaz morava.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

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