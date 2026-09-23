Homem que entregava drogas de moto e cultivava maconha é preso em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso na noite desta terça-feira (22) por suspeita de tráfico de drogas em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. A ação foi realizada por equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) após denúncias indicando que o suspeito estaria realizando entregas de entorpecentes utilizando uma motocicleta e cultivando drogas em sua residência, localizada na Vila Operária.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu na Rua Equador. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir para os fundos do imóvel, mas foi alcançado e detido na porta do banheiro.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram uma porção de cocaína pronta para comercialização, recortes de sacolas plásticas utilizados para embalar drogas, um aparelho celular e R$ 70 em dinheiro.

Na sequência, os policiais realizaram buscas na residência após autorização da companheira do suspeito, procedimento que, segundo a corporação, foi registrado em vídeo. No quintal do imóvel, em um vaso com terra, foi localizado um pé de maconha fêmea de médio porte.

Ainda durante as buscas, no interior de um guarda-roupas do quarto, foram apreendidas outras três porções de cocaína embaladas para venda, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e R$ 300 em espécie.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro para a realização do laudo de integridade física e, posteriormente, levado à delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.