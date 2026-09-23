Publicidade

Homem que entregava drogas de moto e cultivava maconha é preso em Siqueira Campos

Prisão aconteceu em uma residência situada a Vila Operária após a Polícia Militar receber denúncias sobre o tráfico de drogas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2026 às 15h09
Homem que entregava drogas de moto e cultivava maconha é preso em Siqueira Campos
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso na noite desta terça-feira (22) por suspeita de tráfico de drogas em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. A ação foi realizada por equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) após denúncias indicando que o suspeito estaria realizando entregas de entorpecentes utilizando uma motocicleta e cultivando drogas em sua residência, localizada na Vila Operária.

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu na Rua Equador. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir para os fundos do imóvel, mas foi alcançado e detido na porta do banheiro.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram uma porção de cocaína pronta para comercialização, recortes de sacolas plásticas utilizados para embalar drogas, um aparelho celular e R$ 70 em dinheiro.

Na sequência, os policiais realizaram buscas na residência após autorização da companheira do suspeito, procedimento que, segundo a corporação, foi registrado em vídeo. No quintal do imóvel, em um vaso com terra, foi localizado um pé de maconha fêmea de médio porte.

Ainda durante as buscas, no interior de um guarda-roupas do quarto, foram apreendidas outras três porções de cocaína embaladas para venda, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e R$ 300 em espécie.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro para a realização do laudo de integridade física e, posteriormente, levado à delegacia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

Foto: Reprodução/Claret Coutinho.
Aniversário Há 8 horas

Siqueira Campos celebra aniversário de 106 anos de história

Fundada a partir da antiga Colônia Mineira, cidade do Norte Pioneiro completa mais de um século destacando sua trajetória histórica, crescimento econômico e papel regional no Paraná

 Treinamento acontecerá em frente à Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos. Foto: Divulgação
TREINAMENTO Há 3 dias

Siqueira Campos terá simulação de emergência com diversas vítimas

Treinamento mobilizará equipes da Santa Casa, SAMU, Defesa Civil e EPR e vai reproduzir desde o atendimento no local da ocorrência até a chegada dos pacientes ao hospital

 Foto: Ilustrativa/Reprodução-Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Acidente na manhã desta segunda-feira deixa três feridos na PR092

Carreta tombou em Siqueira Campos atingindo uma caminhonete onde estavam as vítimas

 Reprodução/Redes Sociais.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Moradora de Siqueira Campos morre aos 74 anos após sofrer AVC

Maria de Lurdes Pereira Vieira estava internada na UTI do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina

 Foto: Divulgação/PCPR.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Polícia prende três com mais de 20 kg de maconha e outras drogas em Siqueira Campos

Operação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (14) em uma residência que era utilizada pra armazenamento e preparação dos entorpecentes para venda

Siqueira Campos - PR
Siqueira Campos - PR
Notícias de Siqueira Campos - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Homem fica gravemente ferido após ser atacado por pitbull no Norte Pioneiro
TRAGÉDIA NO PARANÁ Há 6 horas

Motoboy sofre acidente e morre 18 dias antes do casamento no Paraná
HOMENAGEM Há 6 horas

Santuário Nacional faz homenagem as vítimas de acidente com ônibus a caminho de Aparecida
TRAGÉDIA Há 6 horas

Jovem pega carona por aplicativo, perde contato com a família e é encontrada morta no Paraná
NO FLAGRA Há 6 horas

PM flagra negociação de drogas e pega casal com crack no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 23 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados