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Investigado por tráfico é preso com R$ 11 mil em dinheiro em Siqueira Campos

Homem de 31 anos estaria relacionado a grandes apreensões de drogas na cidade, incluindo uma carga com mais de dois quilos de cocaína

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
28/09/2026 às 14h56
Investigado por tráfico é preso com R$ 11 mil em dinheiro em Siqueira Campos
Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, munições e mais de R$ 11 mil em dinheiro. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem de 31 anos, investigado por tráfico de drogas,  foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) durante uma operação realizada na manhã do sábado (26), em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, munições e mais de R$ 11 mil em dinheiro.

Segundo a PCPR, o homem é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

A prisão aconteceu durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm com a numeração raspada, 40 munições intactas e R$ 11.717 em dinheiro.

Conforme a Polícia Civil, o homem é investigado por participação no tráfico de drogas na região e apontado como responsável por uma quantidade de entorpecentes apreendida em ações anteriores.

Entre os casos relacionados pela investigação está uma apreensão recente de mais de dois quilos de cocaína.

“A ação é resultado de diligências realizadas pela Polícia Civil para identificar os envolvidos na comercialização de drogas na região”, afirmou o delegado Juliano Fonseca.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Foto: Reprodução/Claret Coutinho.
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