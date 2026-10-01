Temporal destrói barracão do Grupo Alvorada em Tomazina

Apesar da dimensão dos danos, não houve registro de animais feridos ou mortos em decorrência da destruição do barracão. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Um barracão de uma fazenda pertencente ao Grupo Alvorada, em Tomazina, no Norte Pioneiro, foi destruído durante o forte temporal que atingiu a região nesta quinta-feira (1º). A estrutura era utilizada para a criação de novilhas leiteiras e, segundo informações apuradas pela Folha, foi completamente perdida.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a dimensão dos estragos provocados pela força dos ventos. Nas imagens, a estrutura do barracão aparece completamente derrubada após a passagem do temporal.

A reportagem da Folha apurou que o barracão pertence a uma fazenda do Grupo Alvorada localizada no município de Tomazina.

Estrutura teve perda total

De acordo com informações repassadas à reportagem por uma pessoa ligada ao grupo, o espaço atingido era destinado à criação de novilhas leiteiras.

Apesar da dimensão dos danos, não houve registro de animais feridos ou mortos em decorrência da destruição do barracão.

A estrutura, porém, foi completamente perdida. As imagens divulgadas após a ocorrência mostram partes da cobertura e da estrutura espalhadas pelo local.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o valor do prejuízo causado pelos ventos.

Região registra série de estragos

Tomazina está entre os municípios do Norte Pioneiro atingidos pelas fortes chuvas e rajadas de vento registradas nesta quinta-feira.

Desde as primeiras horas da manhã, diferentes cidades da região vêm registrando quedas de árvores, destelhamentos, danos em imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Folha segue acompanhando os levantamentos dos estragos provocados pelo mau tempo nos municípios do Norte Pioneiro.