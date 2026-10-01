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Temporal destrói barracão do Grupo Alvorada em Tomazina

Estrutura destinada à criação de novilhas leiteiras foi completamente perdida; apesar dos estragos, não há registro de animais feridos ou mortos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
01/10/2026 às 15h02
Temporal destrói barracão do Grupo Alvorada em Tomazina
Apesar da dimensão dos danos, não houve registro de animais feridos ou mortos em decorrência da destruição do barracão. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Um barracão de uma fazenda pertencente ao Grupo Alvorada, em Tomazina, no Norte Pioneiro, foi destruído durante o forte temporal que atingiu a região nesta quinta-feira (1º). A estrutura era utilizada para a criação de novilhas leiteiras e, segundo informações apuradas pela Folha, foi completamente perdida.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a dimensão dos estragos provocados pela força dos ventos. Nas imagens, a estrutura do barracão aparece completamente derrubada após a passagem do temporal.

A reportagem da Folha apurou que o barracão pertence a uma fazenda do Grupo Alvorada localizada no município de Tomazina.

Estrutura teve perda total

De acordo com informações repassadas à reportagem por uma pessoa ligada ao grupo, o espaço atingido era destinado à criação de novilhas leiteiras.

Apesar da dimensão dos danos, não houve registro de animais feridos ou mortos em decorrência da destruição do barracão.

A estrutura, porém, foi completamente perdida. As imagens divulgadas após a ocorrência mostram partes da cobertura e da estrutura espalhadas pelo local.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o valor do prejuízo causado pelos ventos.

Região registra série de estragos

Tomazina está entre os municípios do Norte Pioneiro atingidos pelas fortes chuvas e rajadas de vento registradas nesta quinta-feira.

Desde as primeiras horas da manhã, diferentes cidades da região vêm registrando quedas de árvores, destelhamentos, danos em imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Folha segue acompanhando os levantamentos dos estragos provocados pelo mau tempo nos municípios do Norte Pioneiro.

Imagens encaminhadas à reportagem da Folha mostram a dimensão dos estragos. Foto: Divulgação
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