1° de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Concessão ferroviária

O governo federal incluiu a Malha Sul entre os principais projetos ferroviários de 2026. A concessão envolve mais de 4,2 mil quilômetros em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O projeto prevê modernização da infraestrutura e ampliação da capacidade de transporte de cargas. A expectativa é atrair investimentos privados e melhorar a integração logística da região Sul.

Meu candidato

A menos de uma semana do primeiro turno, 21% dos eleitores que já escolheram candidato à Presidência dizem não saber ou não lembrar o número dele, segundo pesquisa BTG/Nexus. No Sul, o índice chega a 22%. Entre pessoas com ensino fundamental, são 29%, e entre maiores de 60 anos, 27%. O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre 25 e 27 de setembro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Prêmio SomosCoop

Os finalistas do Prêmio SomosCoop Melhores do Ano 2026 serão anunciados em 9 de outubro pelo Sistema OCB. A edição recebeu 839 cases nas seis categorias voltadas às cooperativas, além de 243 inscrições na categoria Imprensa. A cerimônia que revelará os vencedores está marcada para 8 de dezembro, em Brasília.

Aprovação em alta

Pesquisa Real Time Big Data mostra que 79% dos eleitores paranaenses aprovam o governo Ratinho Júnior (PSD), enquanto 18% desaprovam e 3% não souberam responder. O levantamento ouviu 1.600 eleitores do Paraná entre 24 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Em pesquisa Quaest divulgada na semana anterior, a gestão também registrou 79% de aprovação. Registro no TSE - PR 04181/2026.

Exportação de petróleo

O Brasil exportou 10,1 milhões de toneladas de petróleo até a quarta semana de setembro e pode superar o recorde mensal de 11 milhões de toneladas registrado em março de 2023. A média diária de embarques está 50% acima da registrada em setembro do ano passado. A paralisação programada para manutenção da Repar, refinaria da Petrobras no Paraná, é apontada entre os fatores que podem ter contribuído para ampliar as exportações. Até a quarta semana do mês, as vendas externas da commodity já somavam mais de US$ 5,6 bilhões.

Venda ilegal

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Perseu 7 contra um grupo suspeito de vender dados pessoais e sigilosos pela internet. A ação cumpriu mandados em seis estados, entre eles o Paraná, e mobilizou mais de 80 policiais civis. Segundo a investigação, a plataforma clandestina movimentou mais de R$ 7 milhões entre 2021 e 2026 e abastecia golpes financeiros com dados de CPF, CNPJ e informações fiscais. A Justiça determinou bloqueio de bens, valores e criptoativos de até R$ 7 milhões, além da retirada do site do ar.

Todos pelo Direito

A UFPR abriu 120 vagas gratuitas para o Curso Solidário Todos pelo Direito, voltado à preparação para o Vestibular da universidade. As inscrições seguem até 2 de outubro e as aulas serão realizadas de 5 a 30 de outubro, em Curitiba. O curso inclui Filosofia, História, Redação, Sociologia, Literatura e Compreensão de Textos, com material gratuito aos participantes.

Carteira de Identidade

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já foi emitida por 64 milhões de brasileiros e tem a primeira via gratuita. O documento adota o CPF como número único de identificação e também possui versão digital no aplicativo GOV.BR. A CIN permite incluir, na versão digital, dados de documentos como CNH, título de eleitor, carteira de trabalho e certificado militar. A validade é de cinco anos para menores de 12 anos, dez anos dos 12 aos 59 anos e indeterminada a partir dos 60.

Marketplaces

Uma operação de e-commerce de Curitiba deu origem à ContabilizaEcom, escritório especializado exclusivamente em vendedores de marketplaces. Criada em 2024, a empresa atende hoje 300 negócios em 14 estados e reúne R$ 33 milhões em faturamento de clientes sob gestão. O modelo nasceu da experiência da Cozena, que processa cerca de 30 mil pedidos por mês em plataformas como Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu. A empresa projeta chegar a mil clientes, com serviços contábeis, fiscais e indicadores de margem por canal e produto.

El Niño no Sul

As chuvas intensas associadas ao El Niño no Sul e em parte do Sudeste estão afetando a coleta e a qualidade das aparas usadas pela indústria de papel reciclado. A umidade reduz o aproveitamento do material e dificulta a logística de coleta e transporte, pressionando a oferta de matéria-prima. O cenário tende a elevar custos para fabricantes de papel e embalagens recicladas, em um mercado que já vinha enfrentando desequilíbrio entre oferta e demanda. No Paraná, onde o setor de papel e celulose tem peso relevante na indústria, o comportamento das chuvas mantém o mercado em alerta.

Ritmo forte

O plantio da soja 2026/27 alcançou 28% da área prevista no Paraná, o ritmo mais acelerado para este período desde a safra 2018/19. Segundo o Deral, boas condições de umidade e janelas favoráveis de clima contribuíram para acelerar os trabalhos no campo. A estimativa preliminar aponta para uma produção recorde de 22,6 milhões de toneladas de soja no Estado. Já o milho da primeira safra chegou a 72% da área plantada, enquanto o trigo enfrenta perdas provocadas pelo excesso de chuvas.