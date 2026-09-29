Prefeitura de Siqueira Campos abre concurso público com salários de até R$ 16,6 mil

Redação - Marcelo Aguiar

SIQUEIRA CAMPOS - A Prefeitura de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, abriu as inscrições para o Concurso Público nº 01/2026, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame será realizado sob regime estatutário e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro (FAU), organizadora do concurso. O prazo começou às 12h do dia 28 de setembro e segue até as 23h59 do dia 27 de outubro de 2026. Para participar, o candidato deve preencher o formulário eletrônico, escolher o cargo desejado, emitir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no edital.

As taxas variam conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo. Para funções de nível fundamental, o valor é de R$ 60. Os cargos de nível médio e técnico exigem taxa de R$ 80, enquanto as vagas de nível superior têm inscrição de R$ 120. O pagamento poderá ser realizado até o dia 28 de outubro.

Entre as oportunidades de nível superior estão os cargos de assistente social, auditor fiscal da receita municipal, contador, dentista, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, nutricionista, oficial de administração, professores, psicólogo e terapeuta ocupacional. O maior salário previsto é para médico clínico geral, com remuneração inicial de R$ 16.681,60 para jornada de 40 horas semanais.

O concurso também contempla vagas para agente administrativo, agente comunitário de saúde, agente de controle de endemias, agente de defesa civil, agente de trânsito, atendente de farmácia, fiscais, monitor de educação, secretário escolar, técnico de enfermagem, técnico em segurança do trabalho e vigilante sanitário. Os salários nessa faixa variam entre R$ 1.913,66 e R$ 5.130,62.

Para candidatos com ensino fundamental completo, há vagas para atendente de agendamento e recepcionista, auxiliar de serviços gerais, borracheiro, agente de sepultamento, eletricista de máquinas rodoviárias e veículos, mecânico, motoristas, operador de máquinas, pedreiro, pintor, soldador, trabalhador braçal e vigia. As remunerações chegam a R$ 4.170,40.

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos. Algumas funções também exigirão prova prática, enquanto determinados cargos de nível superior e da área da educação contarão com avaliação de títulos.

A prova objetiva está prevista para o dia 29 de novembro de 2026, em Siqueira Campos, podendo ocorrer também em municípios vizinhos caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade de atendimento da cidade. Os candidatos deverão acompanhar as publicações oficiais para consultar os locais e horários de aplicação das provas.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de sangue e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital.