Publicidade

Mulher é presa após descobrir traição e dar facada na parte íntima do marido

Caso aconteceu no município de Uraí e o homem foi encaminhado para receber atendimento médico

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
01/10/2026 às 15h18 Atualizada em 01/10/2026 às 17h24
Mulher é presa após descobrir traição e dar facada na parte íntima do marido
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

URAÍ - Uma mulher foi presa no início da noite desta quarta-feira (30) após dar facadas no marido, inclusive na região do pênis. O crime aconteceu no município de Uraí, no Norte do Paraná, e a suspeita disse que atacou o marido após descobrir uma traição.

LEIA TAMBÉM - Jovem da região que sofreu acidente de moto não resiste e morre no hospital

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um homem estaria agredindo uma mulher. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com um homem e uma mulher caídos ao chão onde o marido estava imobilizando a esposa com um mata-leão. Em seguida, os agentes realizaram a abordagem do casal, sendo constatado que o homem apresentava vários ferimentos causados por golpes de faca na região da cabeça, no rosto, na perna esquerda e um ferimento de cerca de 5 centímetros na região do pênis. Já a mulher tinha escoriações no braço e hematomas na região do tórax.

Diante da situação, o casal foi encaminhado ao Santa Casa de Uraí onde, devido ao quadro clínico, o homem teve de ser transferido para Santa Casa de Cornélio Procópio. Já a mulher passou por exame de corpo delito e em seguida foi encaminhada a delegacia da Polícia Civil.

Em depoimento, a suspeita contou que ela e o marido tiveram uma discussão após ela descobrir uma suposta traição e, em dado momento, ela pegou uma faca e deu um golpe na região do pênis do marido enquanto o homem estava deitado em uma rede. Em seguida, o homem comeu a lhe ofender, momento em que pegou outra faca e deu mais golpes contra o marido.

A mulher permaneceu presa e o caso segue sendo investigado.

Foto: Divulgação
EM SENGÉS Há 5 horas

Homem é preso na região por ameaça, cárcere privado e tentativa de estupro

Suspeito também possuía mandado de prisão preventiva por estupro expedido pela Justiça de São Paulo desde 2018

 Foto: Divulgação.
COMBATE AO TRÁFICO Há 7 horas

Suspeitos invadem residência durante fuga da polícia em Siqueira Campos

Operação contra o tráfico terminou com um homem preso, um adolescente apreendido e drogas localizadas em uma residência e em um veículo

 Foto: Anucifacil.
NORTE PIONEIRO Há 11 horas

Bombeiros trabalham contra incêndio em barracão de limpeza no Norte Pioneiro

Situação foi registrada no município de Cornélio Procópio e equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para combater o incêndio e evitar que o fogo atinja prédios vizinhos

 Caminhão caiu em um barranco às margens da rodovia. Foto: Davi Martins/Folha Extra
EFEITOS DO TEMPORAL Há 11 horas

Árvore caída na pista provoca acidente em Wenceslau Braz

Motorista teria tentado desviar da árvore quando caiu em um barranco às margens da PR-151, trecho que liga a cidade à Santana do Itararé

 Foto: Reprodução/Passando a Régua
NORTE PIONEIRO Há 11 horas

Jovem da região que sofreu acidente de moto não resiste e morre no hospital

Pedro Ferreira da Silva Neto estava internado desde o domingo na UTI da Santa Casa de Ourinhos; vítima morava em Santo Antônio da Platina

Publicidade
Últimas notícias
“ATÉ O PRÓXIMO VOO” Há 4 horas

Morre Lito Sousa, a voz que aproximou milhões de brasileiros da aviação
DIA DE CAMPO Há 5 horas

Dia de Campo em Cambará aborda alternativa para manejo do solo em altas temperaturas
ASSEMBLEIA ENTREVIST Há 5 horas

Paranaense que teve foto de Saturno publicada no site da NASA é o convidado do Assembleia Entrevista
ED 3525 - 02-10-2026 Há 5 horas

ED 3525 - 02-10-2026
EM SENGÉS Há 5 horas

Homem é preso na região por ameaça, cárcere privado e tentativa de estupro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 1° de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados