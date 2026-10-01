Mulher é presa após descobrir traição e dar facada na parte íntima do marido

Redação - Marcelo Aguiar

URAÍ - Uma mulher foi presa no início da noite desta quarta-feira (30) após dar facadas no marido, inclusive na região do pênis. O crime aconteceu no município de Uraí, no Norte do Paraná, e a suspeita disse que atacou o marido após descobrir uma traição.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um homem estaria agredindo uma mulher. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com um homem e uma mulher caídos ao chão onde o marido estava imobilizando a esposa com um mata-leão. Em seguida, os agentes realizaram a abordagem do casal, sendo constatado que o homem apresentava vários ferimentos causados por golpes de faca na região da cabeça, no rosto, na perna esquerda e um ferimento de cerca de 5 centímetros na região do pênis. Já a mulher tinha escoriações no braço e hematomas na região do tórax.

Diante da situação, o casal foi encaminhado ao Santa Casa de Uraí onde, devido ao quadro clínico, o homem teve de ser transferido para Santa Casa de Cornélio Procópio. Já a mulher passou por exame de corpo delito e em seguida foi encaminhada a delegacia da Polícia Civil.

Em depoimento, a suspeita contou que ela e o marido tiveram uma discussão após ela descobrir uma suposta traição e, em dado momento, ela pegou uma faca e deu um golpe na região do pênis do marido enquanto o homem estava deitado em uma rede. Em seguida, o homem comeu a lhe ofender, momento em que pegou outra faca e deu mais golpes contra o marido.

A mulher permaneceu presa e o caso segue sendo investigado.